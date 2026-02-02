Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善

現年78歲的「阿姐」汪明荃，作為TVB的鎮台之寶，對工作的熱情從未減退，幕前總是展現出最強的霸氣與功架。然而，私底下的阿姐卻是一位極其溫柔細心、重情重義的巨星。日前，有網民在銅鑼灣街頭偶遇阿姐，並將一段充滿暖意的影片分享至社交平台，片中阿姐一個簡單的舉動，感動了無數網民。

汪明荃向年老女小販送暖

從影片中可見，汪明荃身穿一件鮮紅色的上衣，襯以卡其色長褲，打扮年輕之餘更顯得精神奕奕，狀態極佳。她手持一個賀年蘿蔔糕禮盒，穿過人群，走到一位在街邊擺檔、身型瘦削矮小且背部微駝的年老女小販「玉姐」身旁。

汪明荃溫柔送蘿蔔糕

汪明荃走到玉姐身後，非常溫柔地小聲呼喚「玉姐」。正在埋首整理檔口的玉姐回頭一看，發現是汪明荃親自到訪，臉上瞬間露出驚喜萬分的表情。汪明荃隨即親切地表示：「我嚟拎蘿蔔糕畀你呀！」並將滿載心意的禮盒送到玉姐手中，這份突如其來的關懷讓玉姐喜出望外，場面十分溫馨動人。

汪明荃跟玉姐結緣數十載

原來，這份溫暖並非偶然。根據網民留言透露，阿姐與這位「玉姐」早已結下數十年的不解之緣。多年來，阿姐一直光顧玉姐的攤檔購買絲襪，從此建立起深厚的情誼。即使今時今日已是殿堂級巨星，阿姐依然沒有忘記這位老朋友，不但時常光顧，逢年過節更會親自探望，送上禮物與祝福。

汪明荃獲讚人美心善

這份跨越數十年、不因身份地位而改變的真摯友誼，在人來人往的鬧市街頭顯得格外珍貴。阿姐這個充滿敬意與愛意的暖心舉動，獲得網民一致激讚，稱她「人美心善」、「充滿人情味」，這份數十年不變的掛念，簡直令人感動。

