前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪

影視圈
更新時間：18:30 2026-02-09 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-09 HKT

現年41歲的前港姐「最上鏡小姐」袁嘉敏（Candy），自去年結束短暫的英國生活回流返港後，便積極利用其豐滿的魔鬼身材，頻繁北上到內地夜場登台吸金。近日一段她在夜場表演的影片在網上瘋傳，片中她因一個俯身動作，引發了「上下失守」的尷尬疑雲。

袁嘉敏上下失守被喪摸

從網上流傳的影片可見，袁嘉敏當晚身穿一襲白色緊身吊帶低胸短裙，性感火辣。當她在台上獻唱並與觀眾互動時，熱情地俯身跟台下的粉絲握手。然而，由於衣領極低，加上台下觀眾的低角度視線，令她瞬間陷入「上下失守」的尷尬境地，除白滑上圍被一覽無遺外，裙內春光亦隨時外洩。台下的男觀眾見到偶像走近，情緒顯得非常激動，紛紛伸出手臂，希望能與她有親密接觸。影片中清晰可見，袁嘉敏除了跟前排觀眾握手外，玉手亦被不少熱情男粉絲觸摸。

相關閱讀：前TVB移英失敗小花出「胸」不利？夜店唱歌魔音嚇窒創低點 低胸造型遭網民狠批：條裙好慘

袁嘉敏移英失敗回流香港

袁嘉敏在2009年參加香港小姐競選入行，其後憑藉電影《鴨王》一脫成名，奠定性感女神的形象。不過，其演藝事業發展平平，2023年更一度移居英國，但僅一年半後便宣布回流。返港後，她將性感形象化為吸金利器，除了開設Patreon頻道，上載大量性感內衣、出浴、睡衣等「中門大開」的相片，保守估計每月收入超過6萬港元外，亦密密到內地登台，靠「賣肉」維持生計。

袁嘉敏登台之路屢遇險境

雖然內地市場為袁嘉敏帶來了可觀收入，但她的登台之路並非一帆風順，甚至充滿風險。她曾公開表示，在內地獻唱時，有人趁機觸碰她的敏感部位，讓她感到極不舒服。更誇張的是，她曾被主辦方在未經同意下，將不明的黏稠液體倒在她身上，令她當場感到被侮辱，並質疑對方是否想故意讓她的服裝變得透視。

袁嘉敏性感登台有市場

儘管過去的經歷充滿不快，加上其歌喉一直被網民狠批為「魔音」，指她五音不全，但袁嘉敏並未因此放棄內地市場。從這次的演出可見，入場觀眾似乎「醉翁之意不在歌」，即使歌聲不敢恭維，但只要她性感登場，現場氣氛依舊相當興奮。

相關閱讀：41歲前港姐為移民耗盡家財？爆要變賣珍藏極不捨 上台賣性感豪購5萬包包慰心靈

