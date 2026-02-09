Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天樂罕談健康問題 腦積血導致「失明」曾頻頻病發 自覺患失憶症：真係唔記得

影視圈
更新時間：11:00 2026-02-09 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-09 HKT

近日，影帝古天樂作客鄭裕玲（Do姐）的YouTube節目《The Do Show》，罕有深入剖白自己鮮為人知的健康問題及童年經歷。在訪談中，他透露童年時腦部曾有瘀血，更一度出現短暫失明的症狀，並坦言自己現時有輕度失憶的狀況，引起廣大粉絲的關注。

古天樂童年腦部現瘀血曾突發性失明

古天樂在節目中透露，他從小時候開始，身體便出現一個奇怪的狀況。他形容當時眼前會突然被白光籠罩，導致瞬間失明，甚麼也看不見，而這症狀每次會維持約十多秒。由於情況頻繁發生，有時甚至一天出現四、五次，令家人非常擔心，於是帶他接受電腦掃描檢查。

古天樂疑出生時缺氧導致腦積血

檢查結果發現，他的腦內有瘀血。醫生解釋，這情況可能源於兩大原因：一是曾遭遇重大事故，二是在出生時並非順產，過程中可能出現缺氧導致。幸而醫生表示，隨著年齡漸長，腦部長大後，該瘀血便不會再壓迫到神經，因此讓他與家人不用過於擔心。古天樂表示，雖然當時需要服藥治療，但現在這個問題已經沒有大礙。

古天樂有輕度失憶靠專業克服挑戰

除了腦部舊患，鄭裕玲亦問及他是否有傳聞中的「失憶」問題。古天樂坦白承認自己確實有輕度失憶，但與童年的腦部瘀血無關。而這種「失憶」更像是忘記了某些事，他說：「我唔確定係咪因為做演員成日見太多人，有啲面盲。成日覺得，咦，好熟喎，係邊個呢？人哋問我記唔記得，我唔記得，真係唔記得。」

然而，這絲毫不影響他的專業表現。古天樂表示，作為演員，記對白是他的專業和職責，因此他對劇本和走位等工作細節記得非常清楚，甚至能做到過目不忘。有趣的是，他這種超強記憶力似乎只在工作時啟動。他笑言，只要導演煞科不用再補拍，事後他可能很快便會忘記，甚至事隔兩年後，會完全忘記自己曾參演過某部戲。這種選擇性的記憶狀況，讓鄭裕玲和網民都嘖嘖稱奇。

古天樂談做電影辛酸：香港市場不足以歸本：

古天樂曾遇嚴重車禍險死還生

古天樂還提及自己經歷過的多次意外。除了童年曾被馬匹踢中頭部外，他憶述在中五畢業典禮當天，因太過興奮而沒留意路面情況，被一輛貨車撞倒，當場昏迷了十幾秒。他醒來後已躺在地上，不僅衣服被磨爛，臉上更留下了一道至今仍在的疤痕。這次意外相當驚險，可謂不幸中之大幸。

