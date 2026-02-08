鍾柔美認扮A0後再回應「學霸」質疑 親揭奪「全班第一」真相 兜路升港大新聞系

《聲夢》小花鍾柔美（Yumi）深陷輿論風波，除了承認在A0身份上說謊外，其「學霸」形象受到網民質疑。有自稱其同學的網民爆料，指鍾柔美因在中學時期就讀「非華語班」，計分方式與主流班級不同，才能輕鬆奪得「全班第一」，暗示其學業成就含金量不足。面對外界質疑，鍾柔美近日接受傳媒訪問時首度開腔，強調自己的每一步成就，都是透過不懈努力換來的。

鍾柔美認沒有讀書天賦

鍾柔美在訪問中澄清，作為中菲混血兒，她在升讀基督教中國佈道會聖道迦南書院時，確實在家人的建議和學校的安排下，選擇了入讀非華語學生的班別。她坦言，這個選擇給了她不同的學習環境，但絕不意味著學習過程就比較輕鬆。她強調：「無論去到那一班都好，精英班又好、非華語班又好，每一班都有它的挑戰。」她認為，將任何一個班級的「第一名」標籤為輕易得來，是對學生努力的抹煞。鍾柔美更罕有地剖白內心，直言自己在學術上並非天賦異稟，「其實我讀書真係唔係特別叻，唔係特別有天分，所以真係好努力去讀。」

鍾柔美副學士逆襲入港大

鍾柔美透露，在DSE放榜時成績未如理想，這個挫折曾讓她備受打擊。然而，逆境更激發了她的鬥志。她選擇入讀HKU SPACE的副學士課程，將其視為一個重新出發的「跳板」。她期望透過這條更迂迴、更艱辛的道路，一步步爬回自己心儀的學術殿堂。去年九月，鍾柔美終於願望成真，憑藉在副學士課程中的卓越表現，成功升讀香港大學新聞系，實現了最初的夢想，成功踏入香港最高學府。

