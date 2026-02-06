Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾柔美終認講大話！A0人設崩壞後首度開腔 親解謊言背後真相：冇諗過放到咁大

影視圈
更新時間：12:40 2026-02-06 HKT
發佈時間：12:40 2026-02-06 HKT

童星出身的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）早前因錯手在IG分享被緋聞男友劉展霆（Eden）從後攬實兼親吻短片後，強調自己仍是「A0」（沒有戀愛經驗），但仍逃不過被外界質疑，其後在Threads瘋傳多張疑似鍾柔美中學時期與多位男友合照，當日有又攬又錫的激吻相，結果A0人設崩壞，被網民離棄兼狙擊。

鍾柔美神隱過後終現身認講大話

鍾柔美近日多次試水溫，在社交平台貼跳舞片，可惜仍逃不過被網民圍攻， 鍾柔美神隱過後終現身，接受周刊專訪時首度親口承認自己曾對大眾講大話：「跟大家講聲對唔住，我講了一個大話，我以後會努力去提醒自己，去做返好自己！」

相關閱讀：鍾柔美神隱多時突「上水」 貼扭腰熱舞片疑試水溫 遭洗版圍攻：每日清零當A0？

沉默多時的鍾柔美終於為事件開腔

鍾柔美與劉展霆的密照流出後，曾強調自己仍是「A0」（沒有戀愛經驗），與劉展霆是好朋友，當日只是玩遊戲輸了而接受懲罰，自己較鬼妹仔性格，覺得只是玩遊戲沒甚麼。其後再有多張鍾柔美疑在中學時期與多位男友合照，當日有又攬又錫的激吻相，結果形象插水的鍾柔美A0人設崩壞，被網民離棄兼狙擊。沉默多時的鍾柔美終於為事件開腔，對於一直堅持「A0」，鍾柔美說：「嗰陣入行喺節目《#後生仔傾吓偈》問我哋《聲夢》所有人有冇拍拖？我啱啱入行，唔係太知道自己做緊咩，個人又亂又緊張，冇人教我點樣去應付呢啲問題，所以我冇諗咁多咪寫咗A0，冇諗過之後件事放到咁大。」鍾柔美續說：「我希望可以趁呢個機會澄清返，我知道我講咗一個大話，我會當今次係一個學習，之後都會諗多啲。」談到有爆料指鍾柔美讀中學時期拍過四次拖，但她澄清其實只拍過一次拖，大約維持一至兩年，直到出道就分開了，其他全部都是中學的師兄，當時純粹是想有人陪伴，覺得有人陪伴就已經很開心。

鍾柔美坦言事件對工作上有影響

鍾柔美坦言當刻真的太年輕，沒想過很長遠的事，相片是她當時自己post出來，只是放了一些信得過的中學同學，這個帳號早已不存在，以後會很小心的去認識朋友，她還說：「我會專心去做自己想做嘅事，入行係我細個嘅夢想，身邊嘅家人同朋友都支持，所以我希望可以改善自己唔好嘅地方。」鍾柔美坦言事件對工作上有少許受影響，會趁這段時間反省一下，然後專注做眼前可以做到的事：「讀書對我嚟講係好重要，所以我會繼續讀好書，然後專心做好自己嘅部分，努力做好眼前要做嘅事。」鍾柔美表示現在外出，也會擔心別人的目光：「因為我係一個會亂諗好多嘅人，所以都好驚人哋點睇我。我希望用我嘅行動去證明畀大家睇，我唔係咁嘅人，我係一個很努力嘅人。 」

相關閱讀：鍾柔美疑似初中與男友合照流出 親密照連環爆A0人設崩壞？ 舊同學：當年喺課室又攬又錫

