「最強小三」五索高調晒家庭樂 出遊目擊馬生拖女呷醋 一人在場即被降格變「妹仔」

「五索」鍾睿心，因高調承認與66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀，二人拍拖10年，並育有4名子女，因而收獲「最強小三」之名。雖然五索並非正室，但她卻不時公開跟馬生四圍旅遊的影片，擺明宣示主權，近日她跟馬生及女兒去了長隆旅遊度假區，分享一家人共享天倫的畫面外，又大呷囡囡醋，笑指馬生當女兒是主公，而她只是幫手拎東西的「妹仔」，引來不少網民討論。

五索高調家庭旅遊

近日五索分享一家三口到珠海長隆旅行的影片，她表示因為不是旺季，所以園區內沒有太多遊客，可以舒適地體驗各種設施，甚至「無限玩不停」，省卻了排隊的煩惱。鏡頭一轉，他們一家人去觀賞精彩絕倫的大型馬戲表演，飛天電單車、高空絲帶舞等驚險刺激的環節，讓人目不暇給，女兒更與表演者熱情互動，場面十分有愛。

相關閱讀：「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符

五索見馬生拖女兒即大呷乾醋

五索一家除了欣賞刺激的馬戲表演，其後又到了海洋王國，當看到巨大的殺人鯨在水中暢游時，女兒興奮地指著玻璃大喊「媽媽」、「爸爸」，畫面充滿治癒感。五索在園區內買了不少公仔送給女兒，但之後見到馬生拖著囡囡，她卻不禁呷囡囡醋，表示「爸爸拖住佢個小情人，而我就要做妹仔，幫手拎東西。」雖然如此，五索臉上掛著濃濃的笑容，證明只是「甜蜜的負擔」，幸福感滿瀉。

五索分享跟馬生房事露骨大膽

五索與馬生交往前曾有過一段婚姻，不過當年因前夫閂水喉，五索在2014年誕下BB後便離開，後來與馬清鏗撻著，兩人交往後先後誕下四子女。五索身為小三卻愛得高調，不時分享跟馬生的日常相處，內容更不乏大膽房事，近日就爆料指馬生有「與年齡不相符的性慾」，她又後悔食事後丸，出位言行令網民嘖嘖稱奇。

相關閱讀：五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？