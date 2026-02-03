「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符

「最強小三」的鍾睿心（五索）自從去年與66歲百億已婚大生銀行主席馬清鏗高調認愛，兩人相戀10年兼育有4個仔女，五索經常大晒奢華生活，而且更毫不忌諱大爆與馬生的親密關係。五索亦曾自爆馬生曾想她安守本分，在家照顧五名仔女，反對她做代理生意而一度「閂水喉」。

五索曾自爆馬生本身性慾真係太大

五索曾自爆馬生有與年齡不相符的性慾：「佢真係可以晚晚嚟幾次，搞成晚咁，我唔知係我可以Turn on佢，定係佢本身性慾真係太大。我同佢講過咁樣唔得，你搞到我第二日完全起唔到身。」日前五索在直播上與網民大玩你問我答，自爆去年差點再次懷孕，但對當時服用事後丸的舉動深感後悔。

五索坦言很想再生個女兒

五索與馬生交往前曾有過一段婚姻，不過當年因前夫閂水喉，五索在2014年誕下BB後便離開，後來與馬清鏗撻著，兩人暗交9年先後誕下四子女。五索日前在直播上被問到生育計畫，不少人好奇她會否「五索」變「六索」，五索坦言自己很想再生個女兒：「我想有第二胎，其實我有少少後悔，因為其實actually我哋10月嘅時候係差啲有咗，但係最後我冇要到，決定食咗粒事後丸，我好後悔，因為我feel到嗰個可能係女。」五索又示女兒曾抱怨家中全是男孩子，缺少共同話題：「佢好想要一個妹妹，同佢一齊玩手甲，貼貼紙，所以佢一直好希望有一個妹妹，可以同佢分享興趣。」目前陪女兒耍樂的重任交由爸爸馬生，其後五索在抖音貼上舉家遊長隆的短片，影片中馬生為了滿足女兒的美甲心願，竟上演了一場「忍屎大作戰」。

五索爆馬生為女兒上演「忍屎大作戰」

五索說：「我哋去咗長隆酒店，雖然入面有好多嘢玩㗎，但我好眼瞓覺，跟住佢就帶咗個女落去整手甲，佢個女係咁死扭爛扭，但又急尿喎。佢就話唔得，要等媽咪瞓醒先可以整手甲。因為爸爸真係好急屎。咁之後佢個女呢，真係好蝦佢，因為我哋得一粒女啦。我唔知點解個女永遠都食住佢，仔佢一定唔會咁。即係佢話佢督屎已經喺個肛門嗰度啦，係咁忍住。」不過好戲在後頭，五索說：返到嚟見到佢整嗰甲喎，我就問：『咦，幾得意，幾多錢啊？』佢話：『300幾蚊』， 我就話：「人民幣喎，你啲貼紙嚟㗎咋喎。」佢話：「係啊。呢啲Reusable（可重用）」，我話：『梗係Reusable啦，貼紙嚟㗎嘛！」跟住係咁鬧我：『你未瞓醒呀，知唔知幾辛苦啊！急住屎啊！都要帶佢去整指甲！」

