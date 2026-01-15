五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？

現年35歲、獲封「最強小三」的鍾睿心（五索），去年初高調認愛與66歲、坐擁百億身家的已婚大生銀行主席馬清鏗，兩人相戀10年兼育有4個仔女，亦不時在網上公開分享與馬生的生活點滴。近日五索於網上平台再次大爆跟馬生的親密關係，公開富豪另一半的性癖，並大叫「頂唔順」。另外五索亦表示，現時已絕對不會Check馬生的電話，即使對方出面有另外的戀情，只要不讓她知道，自己就沒有問題。

五索大爆跟馬生床事美滿

五索於自家新網上節目《五索波波池》中，再度大爆跟馬生的私密情史，當主持人表示，五索跟馬生已經情訂10年，「話每晚仲係澎澎澎咁都唔會有信時」，五索立即表示：「唔係喎，真係咁喎」，主持人亦大讚「咁你好幸福囉，馬生都好幸福」。

相關閱讀：「最強小三」五索大肚黑圖照曝光 馬生無遮無掩現身全家福 網民：他是個好爸爸

五索接受多人運動？

主持人之後再問尖銳問題，表示和馬生會否接受「多人運動」，五索沒有正面回應，只表示「我曾經同佢講，到佢70大壽時會安排10個俄羅斯妹同佢賀壽，佢就話『嘩咁益我呀』，我一條問題就試到佢係咩人！」。

五索指馬生性慾超乎常人

講到二人有否特別的性癖，五索表示「我講性又會畀人鬧」，她想了一會就表示「我覺得佢有同年齡不相符嘅性慾，佢真係可以晚晚嚟幾次，搞成晚咁，我唔知係我可以Turn on佢，定係佢本身性慾真係太大。我同佢講過咁樣唔得，你搞到我第二日完全起唔到身，因為我依家係老闆有好多嘢做，但係如果第二日唔使返工就OK嘅」。

五索接受和馬生隨時分手

五索表示自己討厭「王子公主」的童話，若馬生現在有了另一位女伴，她可以立即離開對方：「我同佢講你有第二個，同我講一句就得，我可以即刻走，因為我可以即時搵到靚仔過佢嘅有錢佬同我一齊。你出面有第二個，就要同我講，唔好畀我知啲唔知啲。依家我唔會再Check佢電話，我同佢講你有咩飯局呀，覺得開心就即刻去，如果有第二個，唔好畀佢我知就得，不過就唔好畀我知啲唔知啲」。

五索：馬生令我又靚又富貴

五索話自己都很清楚自己需要和追求甚麼，自己不會否認愛錢，以及追求一段開心的關係，所以馬生不單止可滿足她金錢的需要外，更於情感上可以令到她開心，並且亦是子女的好爸爸，所以她自覺比十年前狀態好得多：「我依家睇我自己，真係又靚又富貴，呢個人真係有啲料到」。

相關閱讀：最強小三豪晒全球第一個Hermès 鱷魚皮 Elan 無配貨入手與男友顯赫背景有關