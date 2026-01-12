「最強小三」五索大肚黑圖照曝光 馬生無遮無掩現身全家福 網民：他是個好爸爸

現年35歲、獲封「最強小三」的鍾睿心（五索），去年初高調認愛與66歲、坐擁百億身家的已婚大生銀行主席馬清鏗，兩人相戀10年兼育有4個仔女，亦不時在網上公開分享與馬生的生活點滴。昨日（11日）五索突然在IG晒出馬生跟子女在沙灘嬉戲的溫馨照片外，還自揭懷孕「黑圖」照！

五索馬生親子天倫樂

深得馬生寵愛的五索，近日又在IG分享與馬生的恩愛合照，並發文寫道：「Throw back 2023 懷孕嘅女人最漂亮！當時我真心相信，仲俾咗幾皮嘢留倩影！黑圖大放送！」照片中的五索當時穿上卡其色露肩及露腰的貼身連身長裙，懷有身孕肚凸凸，面部略有浮腫，但笑容相當燦爛，依偎在抱着女兒的馬生肩膊上，幸福滿瀉。相中見兒子與爸爸父子裝、而五索則與女兒母女裝上陣，一家四口在沙灘嬉戲，享受天倫之樂，場面十分溫馨。

相關閱讀：最強小三豪晒全球第一個Hermès 鱷魚皮 Elan 無配貨入手與男友顯赫背景有關

五索自嘲可以辟邪

此外，五索還晒出自己的大肚獨照，並自嘲可以辟邪：「今日睇返相簿！自己都嚇一嚇！有辟邪鎮宅作用！」不過大部分網民指她又靚又幸福：「你好自然！好靚」、「靚媽」、「你越來越幸福開心，所以越來越靚」，而其中一張的黑色一件頭泳衣的她，網民指她雖然臉上仍有點浮腫，但仍顯得十分自然。網民對於馬生出鏡亦感到驚喜：「好驚喜呀今次馬生可以出鏡。」、「感覺到馬生是好爸爸」。

相關閱讀：「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地