最強小三豪晒全球第一個Hermès 鱷魚皮 Elan 無配貨入手與男友顯赫背景有關

被封「最強小三」的鍾睿心（五索），去年初被爆與66歲、坐擁百億身家的已婚大生銀行主席馬清鏗關係密切，兼且育有4個仔女，成名後的五索，除了經常高調炫富外，亦不時分享與馬生的生活點滴。近日，五索又晒出馬生送上的約40萬元、全球第一個售出的Hermès鱷魚皮Constance Elan金扣包包，令五索愛不釋手！

五索收40萬愛馬仕包包

五索日前在IG分享「開箱」影片，並發文寫道：「I love New York Hermès！今次真心晒命啦！超實用嘅細袋，裝到勁多嘢！#Hermès #Newyork #美國旅行 #愛馬仕」影片中的五索穿上毛毛外套，一臉興奮地說：「好開心同大家分享，可能係全球第一個售出嘅，唔使配貨嘅情況下畀個袋我哋，呢個袋價格係約40萬港元，好靚呀！好鍾意呀！

相關閱讀：「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地

五索不用配貨可得全球第一個Hermès

五索續說：「其實我入到去係冇乜希望，New York係全世界最多有錢人嘅地方，今次呢個袋係2024年12月出嘅新款，而呢隻皮同加呢個款，可能係全球第一個售出嘅。」然後她開心地打開盒子，取出包包：「冇錯，就係alligator鱷魚皮，佢個名係Elan，係Constance嘅長版，同埋呢隻金係永恆，我最鍾意嘅顏色......可能佢哋後尾background check咗馬先生係邊個，唔使配貨嘅情況下畀呢個袋我，好靚！佢真係一個day to day嘅bag......好高級、好潮流呀！」五索又表示包包又靚又實用，還可以放到電話：唔使配貨而可得全球第一個Hermès，實在令我好興奮。」

五索名牌包包放保險箱

深得馬生寵愛的五索，經常與馬生周遊列國歎世界，又送了多個名牌包包給五索，而五索亦曾表示因為屋企有多個工人，部份包包不會隨意放在家中，怕被工人偷，所以會放進保險箱。早前五生以月租約15萬元為五索租住位於山頂、實用面積有2800方呎獨立屋給五索和4個子女居住，而馬生假日就會到其愛巢親自煮早餐給五索，其幸福而又富貴的生活令不少人羨慕。不過，最近五索已搬離上址了。

相關閱讀：「最強小三」高調晒愛 百億富豪男友激罕現真身 紓尊降貴買呢樣獲讚：係愛呀