「最強小三」高調晒愛 百億富豪男友激罕現真身 紓尊降貴買呢樣獲讚：係愛呀

現年35歲、被封為「最強小三」的鍾睿心（五索），今年初爆出與66歲、坐擁百億身家的已婚大生銀行主席馬清鏗關係密切，兼且誕下4名仔女，一夜成名後，五索的行為亦開始變得高調，除了經常晒身材外，亦不時分享與馬生的生活點滴。近日五索又在IG分享馬生為自己去買M巾的影片，並激讃馬生夠貼心！

五索讃馬生夠體貼

五索分享影片及發文寫道：「雖然佢有時會激嬲我，不過大部分時間佢都係好貼心」並配上一個紅色心心emoji公仔。而影片則是五索與馬生拍拖旅遊期間所拍的，五索在片中表示：「你睇下佢又走咗去個街頭度，但其實佢係去幫我買M巾，所以有時候又嬲佢唔落，好得嚟又好奇怪，一啲都唔sweet，但係又好貼心，你明唔明我講咩？」馬生開聲問五索：「你想影咗相先？定係買咗嘢先？」當五索表示有個景好靚，馬生即叫她：「快啲去影啦。」然後「自動波」為五索拍照，期間馬生亦激罕出鏡。

相關閱讀：「娛圈多仔婆」罕晒迫爆「湯碗胸」推銷產品 跟富豪男友外地鬧交 晦氣自稱街市妹？

馬生排隊為五索買M巾

影完相，五索勞氣地表示：「次次都係趁我嚟M，又或者無dress嗰日佢先會影相嘅。最離譜係嗰時佢瘋狂影我就嚟生嗰陣個樣，肥到真係我唔想睇返啲相，成條海獅咁樣。」其後五索示意好凍，馬生即體貼地說：「你不如返去先，我幫你買。」然後鏡頭一轉，就見到馬生拿着大堆M巾排隊付款。不少網民紛紛留言大讚馬生真男人：「真男人」、「係愛呀！」「最難得係大家都頂到大家 」、「對你好好！好幸福！」、「佢對你真心好！」、「好曬呀」等。

相關閱讀：「最強小三」晒命之旅險闖出禍？ 突發送院：我以為自己會死 自爆成名代價受情緒病折磨