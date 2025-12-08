「娛圈多仔婆」罕晒迫爆「湯碗胸」推銷產品 跟富豪男友外地鬧交 晦氣自稱街市妹？

被封「最強小三」的鍾睿心（五索），今年初揭與66歲坐擁百億身家的已婚大生銀行主席馬清鏗關係密切，二人兼且肓有4個仔女，五索一夜成名後，行為隨即變得高調，經常在社交平台炫富。五索除了炫富之外亦不時晒身材，日前她就以紅色低胸吊帶裙推銷產品，並以「湯碗胸」吸客，網民留言：索到流晒鼻血！

五索聖誕look超索

五索日前在其社交平台推銷聖誕嫩膚套裝飲料，並晒出多張性感靚相，相中的五索穿了一條充滿聖誕氣氛的紅色低胸吊帶裙，大晒Big爆「湯碗胸」，不少網民讃索：「真的很美啊啊啊啊！！ 爆镜的美」、「Big裂左我個Mon ，我問你依家點算」、「索到流晒鼻血！果然係五索」、「支持Double May五索」。另外，跟馬生繼續愛得高調的五索，早前二人飛到美國慶祝交往十周年，並在社交平台分享感言：「一直都好感恩你好錫我，就係因為你咁錫我，所以我對住外人就超好，返到嚟屋企就係咁發你脾氣。你嘅口頭禪係：可唔可以唔好成日咁惡？呢十年過得好唔容易，特別係呢一年～老土啲講句，多謝你一直以來包容我嘅任性，我以後會嘗試對你溫柔少少。」

五索跟馬生鬧交獨自食燒味飯

不過，近日五索又再出post表示跟馬生鬧交，表示因為訂了五星級食肆，但只得下晝5點幾或者晚上9點才有枱，肚餓的五索因此獨自去唐人街的茶餐廳吃二百多元一碟的燒味飯，而馬生則坐在車上等她。五索表示外國食物多數都係凍，不合自己胃口，並夾起一條菜心大讚「有煙架！」她更自嘲：「我真係完全頂唔順外國啲嘢食，所以天生佢（馬生）係一個比較富貴嘅人，我就真係街市妹。」

