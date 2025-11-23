「最強小三」晒命之旅險闖出禍？ 突發送院：我以為自己會死 自爆成名代價受情緒病折磨

35歲「最強小三」鍾睿心（五索）今年初被揭與已婚大生銀行主席馬清鏗關係密切，二人更有四個仔女，五索自出名後行為高調，更不時在社交網炫富。五索今日（22日）在社交網出PO，透露與馬生外遊慶祝10周年，而日前的一條影片驚見五索入醫院，還自揭近半年來受到情緒問題困擾。

五索稱被馬生話惡

五索今日在IG分享與馬生到美國慶祝10周年，見到安排不少活動，又大飽口福，而五索晒身材的打扮，更引起網民注意。五索留言：「10周年快樂！一直都好感恩你好錫我，就係因為你咁錫我，所以我對住外人就超好，返到嚟屋企就係咁發你脾氣。你嘅口頭禪係：可唔可以唔好成日咁惡？」

五索又感謝馬生的包容：「呢十年過得好唔容易，特別係呢一年～老土啲講句，多謝你一直以來包容我嘅任性，我以後會嘗試對你溫柔少少。本身今次嘅旅程你已經計劃好晒，但係我又受到啲負面新聞影響入咗醫院。你同我講咗句：『如果小朋友無咗媽咪點算？』我醒了。」

五索收Hermès 做禮物

五索又大讚馬生是100分的父親：「原諒我今日少有嘅咁感性。你係100分嘅爸爸，亦都係我100分嘅soulmate。淨係10周年先會講呢啲嘢。而家唔講，怕之後後悔無講過。Thanks for preparing this trip for ME」。

五索之後又回覆網民，笑言因為收到禮物要打千字文：「因為佢啱啱送咗一個好靚嘅Hermès 俾我，所以我而家一定要打依篇千字文」，有網民談到幸福的定義不是由外界來批評，五索亦認同：「幸福是寫在面上，如果你同一個人一齊越嚟越靚，或者個樣越嚟越幸福，就證明另一半係The One and The Only one」。

五索外遊慶祝變入醫院

不過五索日前曾拍片自爆成名代價，指自己近半年來受到情緒問題困擾，更令到與馬生的10周年之旅遇阻滯。五索表示：「一直以為醜聞就係最好嘅新聞，因為我一開始誤信做KOL形象越負面就越紅越多人講，但經過呢段日子，我選擇相信返自己。我亦相信吸引力法則，搵錢令人快樂，有錢就靚住索 #五索 #正能量 #吸引力法則 #怕羞的馬」。

五索表示與馬生抵達紐約時出事：「估唔到嚟到New York，第一件送俾我嘅禮物就係坐白車入咗醫院，大家唔使擔心，馬先生亦都將我照顧得好好。」五索解釋：「其實我係好少會公開自己唔開心，或者公開自己嘅情緒。我最近呢半年，受一個情緒病影響，即係突然之間會呼吸唔到、好驚，覺得自己要死嗰種驚恐症。」

五索擔心小朋友冇媽媽

五索索坦言走入大眾視線後，導致其身體經常性出現不適：「我知道 social media 係一個要犧牲好多嘅行業，將自己嘅私隱揭露晒出嚟，你先可以紅。再咁樣拍廣告落去啦，又或者真係幫公司宣傳，我都會瓜。啲小朋友係隨時冇咗個媽咪㗎。」所以五索決定日後會減少八婆、鬧人的影片，將形象轉化。

五索坦承自己有八婆一面，但大多數時間反而是一個非常之無聊的人，好鍾意做無聊的事。五索更安慰同樣有情緒病的人，不用擔心。在影片末，五索問馬生：「女：你話你幾時都會氹我開心，咁你求其講一句說話」，怎料遭到無情駁斥：「唔好再影啦！」

