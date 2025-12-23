「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地

已婚大生銀行主席馬清鏗今年年初被《東周刊》獨家爆出與巨咪網紅小三「五索」鍾睿心（Rachel）暗交9年並育有四名孩子，一夜成名的五索變得高調，除了自豪樣靚身材正外，還高調分享與馬生的生活點滴，經常周遊列國嘆世界，炫耀馬生對她極寵愛，甚至紓尊降貴為她排隊買M巾，務求將幸福富貴生活散發到每一個角落。

「五索」這山頂豪宅拍home tour片

「五索」又不時在居住的山頂獨立屋拍片「花式晒命」，曾有指這幢山頂豪宅只是月租約15萬元的獨立屋，實用面積有2800方呎，所以「五索」只是租客並業主，更一度被質疑是「空心情婦」，不過「五索」其後高調稱有錢人的自住屋只會租不會買，還表示自己相信風水命理，所以每年都會搬屋。日前「五索」為這山頂豪宅拍home tour片：「因為我就嚟要搬走喇！」

相關閱讀：「最強小三」高調晒愛 百億富豪男友激罕現真身 紓尊降貴買呢樣獲讚：係愛呀

「五索」首次亦都係最後一次介紹豪宅

「五索」昨日在自家YouTube頻道貼上一段「山頂Room tour」的短片並說：「首次亦都係最後一次，很遺憾要搬了，你哋成日想睇我山頂間屋，終於拍咗條Roomtour畀大家。」片中所見，「五索」首先小朋友的睡房，每間房都各有特色，房內傢俱全由五索自己構思：「呢兩間屋加埋係有10間房，所以我唔會逐間介紹，設計都係源於我細個屋企好窮，我就幻想度好多嘢係好想放喺間房，而家我係會因應唔同小朋友嘅 character 去整唔同嘅牆紙同牆。」其中一間房的設計似樹屋一樣，還要有一條滑梯，囡囡的房間有自己衣帽間：「因為我細個冇錢買公主裙，所以我而家係報復式買咗好多公主裙畀佢，佢仲自己嘅化妝枱。」「五索」有一個囝囝很鍾意畫畫，所以房間牆壁加入藝術元素。

「五索」拒絕拍片介紹與馬生睡房

「五索」和馬生的房間在另一間屋，每次都要經房外才可進入另一間屋：「呢間屋就係你哋成日都見到我拍 vlog 嘅地方。呢一間房係絕對唔影得嘅，因為入面有好多嘢都唔出得鏡㗎，呢一間就係我同馬先生嘅睡房啦，所以就 no no no no no。」「五索」改為展示另一間睡房，她稱每次與馬生嗌完交都會在這間房睡覺，接着「五索」介紹衣帽間，不過只見有一大堆靚衫而不見靚袋：「我擺晒喺夾萬而唔係喺間屋度，因為太多工人，我驚佢哋偷。」「五索」亦有介紹超巨大客廳，馬生的養生房與及平時化妝的地方，廚房的設計更將偏廳與廚房融合，可以一邊煮食，一一邊與朋友交流。而這豪宅室外擁一流的景色，坐擁壯麗的香港城市及維多利亞港景色，欣賞到絕美的日落景色。

相關閱讀：小三「五索」傳為馬清鏗五年抱四！曾高調晒富商A陪囡囡讀書 山頂豪宅媲美遊樂場