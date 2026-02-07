李龍基被爆言而無信見錢開眼？前亞視金牌主持點名狂鬧：毫無道義 決定永不合作

現年75歲的「御用皇帝」李龍基，跟未婚妻王青霞譜出忘年戀，成為全城茶餘飯後的討論話題，一直表現深情的李龍基，其實是第三者，王青霞早已結婚，並育有16歲兒子，東窗事發後，王青霞離家出走，而李龍基則悄悄搬離700呎村屋愛巢，二人正式分手。網民對李龍基表現反應兩極，有人讚他情深義重，亦有人指他經過計算，分文不用付給王青霞。前亞視資深主持歐錦棠在Youtube節目《乜乜棠水舖》表示，指李龍基在應承接拍《打天下2》後，因為內地通關而反口不拍，在利益面前毫無道義，歐錦棠重提此事仍然是一肚火，餘怒未消。

歐錦棠爆料指李龍基毫無道義

近日李龍基被揭發搬離跟王青霞的愛巢，搬到貨倉屋居住，又自爆當日王青霞官司纏身，他不惜花費數十萬積蓄，聘請大律師為對方奔走，又在珠海租下千呎單位，待王青霞出獄後結婚，可惜這一連串計劃，隨著王青霞離家出走而告吹，李龍基表現得無限深情，無助無奈。但當網民戥李龍基不值，慨嘆他遇人不淑之際，前亞視金牌主持歐錦棠卻在個人Youtube節目《乜乜棠水舖》，指出李龍基不為人知的一面，他憶述在拍攝ViuTV《打天下2》的經歷，點名批評李龍基。

李龍基口頭應承拍劇未簽約

歐錦棠指該劇需要一位上了年紀的演員，而他揀中的正是李龍基，但二人卻有一段不愉快經歷，歐錦棠表示：「傾好晒價錢，畀晒期佢，應承咗啦。因為嗰陣時冇嘢做嘛。」歐錦棠續說：「好多演員我哋都唔係一早簽約，譬如你話好似譚善言、AK佢哋嗰班，一早嚟晒造型、開晒會、講埋角色故事發展線畀佢哋聽，嗰陣時咪簽晒約囉。」李龍基口頭應承拍劇，卻始終未有簽約，埋下將來反口的伏筆。

李龍基通關後推劇北上登台

歐錦棠指已經預訂拍攝時間和場地，亦將角色、劇本給了李龍基，但到差不多拍攝的時候，李龍基說有工作不能準時到達，所以歐錦棠跟導演商議後，跳拍了李龍基的畫面，甚至用替身幫忙拍攝。想不到幾日後，李龍基因為通關，選擇直接返內地唱歌而拒絕拍攝。歐錦棠自嘲：「我都可以話一時疏忽，冇畀到訂金，但當我係一個製作人嚟講，我真係唔開心，有人睇眼前嘅利益嘛，道義去咗邊呢？」歐錦棠慨嘆李龍基無道義，決定永不合作。

