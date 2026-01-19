李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞

75歲李龍基（基哥）與細36年的王青霞的「爺孫戀」惹來全城關注，王青霞在2024年曾因涉及逾期居留、虛假文書等罪名而被判刑，本來李龍基深情表示待王青霞出獄後便結婚，不過網上頻道「導遊哥哥」爆料去年冬至（12月21日）王青霞到在佛山與丈夫及母親共進晚餐，,甚至女方育有一名16歲兒子，迴避多時的李龍基終向《星島頭條》證實被分手：「一切明白，我係第三者了，祝佢哋幸福！」

李龍基被質疑與第二任太太未離婚

本來以為這段「爺孫戀」已經告一段落，不過李龍基連日來高調接受訪問，首度大爆在王青霞被入境處拘捕當日同時被拉並守行為2年；又指為了王青霞打官司，請了2位大律師和3位普通律師，使了數十萬元。自封「李龍豬」的李龍基仍深愛王青霞：「我都以為會有好結局，點諗到佢會呃我。」日前「導遊哥哥」再度狙擊李龍基，聲稱他與第二任內地太太原來一直未離婚，手上又已經掌握關鍵證據。

李龍基被封「霞姐殺手」

李龍基曾有過兩段婚姻，70年代與第一任妻子結婚並育有兩女一子，其後因外遇和溝通問題而離婚。李龍基的第二任妻子是90年代在深圳認識，沒有子女，兩人於2019年離婚，李龍基聲稱自己是淨身出戶，覺得愧對自己第二任妻子，所以將所有房產都轉給她，自己只留現金，皆因李龍基當時為了小三王青霞而離婚。在2020年3月，李龍被爆太太不幸小產，但當時大家都以為是第二任妻子，後來才知道當時所說的是王青霞。日前「導遊哥哥」在直播上貼上多張李龍基疑與第二任太太的合照，同時還封李龍基為「霞姐殺手」，原來他的第二任太太同樣叫阿霞，在片中更分享一張疑似寫有男女雙方名字及證件號碼的截圖，相中顯示男方姓名為「李浩基」，女方為卓X霞，兩人在1998年3月12日辦理結婚，業務狀態清楚列明為「辦結」，「導遊哥哥」指代表兩人的婚姻關係至今在內地依然有效。

李龍基被狠批扮深情聲稱會娶王青霞

「導遊哥哥」更狠批李龍基扮深情，一直聲稱會娶王青霞全屬虛言，因為他心知自己在內地未辦妥離婚，若真結婚便會犯下重婚罪。同時亦質疑李龍基，如果已在香港辦理好離婚手續，便應當帶備相關文件返內地通知民政局辦理清楚。不過李龍基回應傳媒表示，如果「導遊哥哥」在香港「我一定告到佢甩肺。」，他斥責對方：「佢連我的本名也搞錯，話我原名李浩基，其實係李洪基」他指有人為獲得課金亂報道，表示：「我2019年在香港離婚，文件在我手，我可告訴你在哪間律師行辦理」表示更把內地7個物業及香港1個單位全歸前妻。李龍基亦曾在2018年在訪問上透露自己真名叫「李洪基」，加入娛樂圈時候由以前經理人梁泊濤（Pato）為他改了「李龍基」這個響亮的藝名。

