李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題

李龍基與未婚妻王青霞（Chris）早前正式分手，女方被揭發早已在內地結婚生子，成為全城熱話。李龍基近日再度接受傳媒訪問，細談王青霞出獄後態度變得冷淡，更大爆王青霞早前向他透露，已跟老公協議離婚。他透露，王青霞曾向他分享，婚後誕下一子不久便獨自赴美，之後與老公幾乎沒有見面、早已沒有感情，而兒子出生後交由她父母照顧。至於為何夫妻關係看似疏離，王青霞透露雙方曾發生一件大事，但拒細說詳情。李龍基強調，他與王青霞愛得高調，女方老公不可能不知情，更認為王青霞老公好奇怪：「照我估計，呢個先生可能都大問題。」

李龍基指王青霞出獄後不辭而別

李龍基表示，王青霞出獄後，他早已在珠海租好單位，準備與未婚妻雙宿雙棲。豈料，一、兩個月後，當他赴美加登台期間，王青霞竟獨自回佛山老家與父母同住，從此一去不返。李龍基慨嘆，王青霞回老家後，溝通越來越少，對方傳訊息的態度明顯變得冷淡。李龍基憶述，過去因年齡差距，他曾多次質疑對方是否真心愛他，但王青霞深情回應，讓他深信不疑。如今重提此事，李龍基依然感觸落淚，他認為可能是女方回家後，受到父母及親友的壓力，加上分隔兩地，感情才逐漸轉淡。但李龍基亦看得開，認為對方年紀尚輕，離開自己去尋找更好的人，也許是件好事。

李龍基驚爆王青霞與老公搞離婚

分手導火線是王青霞被爆去年冬至與內地丈夫及家人溫馨聚餐的影片流出。李龍基表示，當時看到畫面後晴天霹靂，立即向對方問個究竟，王青霞解釋因其丈夫對她父親的工廠有功，才需在重要日子一同吃飯。儘管如此，有圖有真相，李龍基只好忍痛分手。他透露，王青霞其實在冬至事件爆發前、即出獄後不久，已在2025年草擬了離婚協議書。他指女方曾表示離婚是為大家好，如今兩人雖仍有聯絡，但僅限於簡單問候，關係已大不如前。被問到王青霞是否真的會離婚、會否復合等，李龍基表示：「到時先算。」更強調仍然好愛王青霞。

