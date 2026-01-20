李龍基晒離婚證明書澄清「未離婚」指控  痛斥遭YouTuber偽造文書考慮採法律行動｜獨家

近日網絡流傳李龍基與第二任妻子卓海霞從未正式離婚，質疑其無心迎娶王青霞。為正視聽，李龍基特約《星島頭條》獨家展示香港法院所頒離婚證明書，詳述婚姻結束經過，力證已合法結束前段婚姻。他更嚴斥YouTuber「導遊哥哥」偽造文件散播謠言，表明考慮法律行動以維權益及聲譽。

李龍基反駁想娶王青霞

聲譽攸關之際，李龍基針對其婚姻狀況之失實傳言，今日特地約見《星島頭條》進行獨家訪問，坦言：「我堅持，身正不怕影斜，雖然我喺婚姻上係犯咗錯，但我和平離婚，正當交代，係行得正、企得正。」對於被指控與第二任妻子卓海霞從未離婚、被斥無心迎娶王青霞，基哥強調：「我由頭到尾都希望同嗰位女子（王青霞）結婚，後來被『導遊哥哥』啟發，如夢初醒，所以退出咗，依家孤家寡人。」並直斥「導遊哥哥」持有偽造之查冊文件誣衊他，令其極度失望。

相關閱讀：李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞

李龍基考慮以法律行動維聲譽

對於「導遊哥哥」在頻道刊登所謂查冊文件，聲稱「李浩基」與卓海霞於1998年3月12日在內地民政局辦理結婚手續，業務狀態為「辦結」，意指婚姻關係至今在內地仍然有效，質疑李龍基若再娶王青霞或已干犯「重婚罪」，對此基哥嚴正反駁：「我從來冇用過『李浩基』呢個名。」並獨家出示其身份證明文件，強調真名為李洪基，又首次公開2019年12月5日由香港特別行政區區域法院婚姻訴訟頒布之離婚證明書，並提供案檔編號及委託律師樓名稱，邀請公眾查證：「本來前妻唔想我公開，但我要證明『導遊哥哥』生安白造、誣捏我！」至於內地查不到已離婚資料，他向「導遊哥哥」提供小常識：「因為當時卓海霞已經係香港居民，離婚係唔需要通知返內地單位，內地亦查證唔到香港離婚紀錄。」提到網友質疑他並非淨身出戶，即使夫婦離婚皆可分得配偶一半資產，基哥以常理論述：「其實係要清清楚楚列明離婚條件，我就寫明資產全部唔要。」當記者要求出示相關資料時，基哥表示文件需時尋找，暫未提供，但強調離婚協議合法透明。

李龍基兩段婚姻都有俾贍養費

不過，記者留意到基哥之離婚證書列明，其需每月支付贍養費直至對方再婚，基哥坦言兩段婚姻均有支付贍養費，惟與王青霞未結婚，故無金錢往來，並透露當初王青霞出獄後，他曾打算再婚，遂按內地結婚程序，前往香港婚姻登記處申請「無結婚紀錄證明書」（俗稱「寡佬證」），豈料去錯部門而未能辦成，之後便未有再行申請。對於「導遊哥哥」以片面言論引導網民，將其標籤為「老奸巨猾」、「計算機基」、「失德基」，甚至號召網民實名舉報其「失德」，基哥反擊指：「用張假文件嚟誣捏一個人，反而係缺德！做人要有啲底線，做得壞事多，負能量就越多，會影響自身健康。」又表示正考慮訴諸法律、討回公道。問到個人宗旨，他笑言：「我係遊戲基，做人宗旨係有嘢就努力做，冇嘢就去玩、放飛機，所以今時今日仲可以喺呢個圈子企得穩。」又透露近日王青霞傳關心短訊予他，叮囑「天氣轉冷，着多件衫保護身體」，並堅持仍深愛王青霞：「自從識咗王小姐之後，至今冇一個女性入到我個心。雖然佢告知正與陳姓老公協議離婚，但未有時間表。我依家心如止水，一支公照常生活！」

相關閱讀：李龍基自封「李龍豬」嘆仍深愛王青霞 首爆前未婚妻分手解釋 轉口風或再與後生女拍拖