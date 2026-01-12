李龍基自封「李龍豬」嘆仍深愛王青霞 首爆前未婚妻分手解釋 轉口風或再與後生女拍拖

李龍基近日因舊情人王青霞爆出在內地有老公及兒子，二人因而分開，並再度成為新聞人物，他近日自揭曾與對方一同被捕，更被網民譏諷是「計算基」。今日李龍基現身受訪，仍強調交往時與對方之間有感情，相信當時王青覆愛他否認「情騙」。

李龍基否認淫人妻女

李龍基表示心情已放下很多，會接受現實，他指為對方在珠海租屋組織家庭，現在人去樓空，但租約一年仍要回去收拾，坦言仍會觸景傷情，李龍基指王青霞通知他，父母希望她回去，最後更留下來打理生意而離開他。李龍基指現身是想澄清網民指控，「網上有人寫我淫人妻女，真係好大指控！我也是冬至才知道她未離婚，這個打擊是難以形容。（覺得被情騙？）我事後都想很多，都有憤恕，相信她都有難處，但我知道她好愛我，我亦非常愛她，相信她是怕講出來我們會散，到冬至我才知道她與老公食飯、原來是她家公司的高層，幫爸爸打理公司賺到好多錢。」

相關閱讀：李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年 揭為女方聘5名律師豪花數十萬 仍肯定對方為人：唔係貪我錢

李龍基嘆想不到王青霞說謊

李龍基指王青霞稱，與老公分開17、18年，但未想到未離婚，「10多年前相識時，知道她離開老公而飛到美國，我們在香港結識、相戀、不過因為我有家庭而分開。想不到2018年重遇我們愛火重燃，一發不可收拾跟我返香港，我都以為會有好結局，怎會想到她會呃我。」李龍基稱相信離婚是很容易的事，未想過對方處理很久，又以白事為由拖延，稱未出事前一直打算結婚，探監時對方也承諾「出獄嫁我」，「如果不是有希望，就不會失望啦！（覺得老貓燒鬚？）不會，我又不是情場殺手。（想呃你錢？）無呃我錢，她無貪我錢，大家現在都知她家底豐厚，她的包包都有證書，不過都被我丟晒啦，費事眼冤！」問可有懷疑對方有小朋友，李龍基坦言有，但未想過問亦不知如何問，他又直言未與王青霞的朋友及家人見過面，只從她獲得其父親的微信，但對方未曾回覆過他，只知道父親曾聯絡香港律師，想要為王青霞探監，但被她拒絕了。

王青霞着李龍基不要消瘦

問到可有和王青霞再聯絡？李龍基表示有，「她有關心我，我放棄了，她說可以傷心，但不要消瘦。相信她老公一直都知道我，只有我不知道他們，因為我和王青霞一直生活得高調」。

李龍基自封「李龍豬」

李龍基早前表示，經過今次情變後已不想再有愛情瓜葛，不過今天就轉口風。被問對王青霞仍抱有感情？李龍基就強調：「我愛她是真。（仲當她是豬豬？）我才是豬、李龍豬呀！（仲會找其他豬豬？）世事多變，此時此刻沒有，但聽日就不知道，認識她之前我都認識好多後生女，但大家都有感覺真的不多，點知被我遇到這隻豬！真是天意！」李龍基稱此刻沒計劃做任何事，只想「放飛機」玩模型飛機散心。

相關閱讀：李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過