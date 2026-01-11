李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢

現年75歲的李龍基，早前證實「被分手」，直認與39歲王青霞（Chris）的14年「爺孫戀」已畫上句號，並坦承「我係第三者了，祝佢哋幸福！」，但李龍基強調自己從不知情，因此無需向對方的丈夫與兒子致歉。今日李龍基接受網媒訪問，首度大爆於王青霞被入境處拘捕當日，原來他也同時被拉，並要為此守行為2年；又指為了王青霞打官司，請了2位大律師和3位普通律師，使了數十萬元。

李龍基否認自己是計算「基」

李龍基於訪問中指「我都未曾可以放得低，因為太深愛佢，冇計。咁大打擊，唔係咁易放得低，但我會盡量，唔係就好多嘢都做唔成」。李龍基一直被網民封為計算「基」，指是他報局害王青霞入獄，李龍基表示「真係好嬲」：「我為呢段感情，犧牲咗我前一段婚姻，又花咗咁多心機，又花咗咁多錢財，花咗幾十萬律師費，我要花咁多嘅金錢同力量去計算佢？如果係真，我真係好失敗」。

相關閱讀：李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過

李龍基首爆曾被捕

李龍基更爆自己絕對不是「報寸」入境處去拉王青霞的那個人，他首次自揭，當日他和王青霞是一齊被捕：「我仲要簽守行為2年，最後因為搵唔到證據話我係合謀，所以我先得到釋放。當時我被人拉咗，要守行為2年，但因為我罪名輕，仲有佢未係正式控訴（告）我，我只係涉嫌隱瞞事實，但係證實唔到，所以我唔需要交出旅遊證件。喺畀人拉咗之後，我第二日就要返內地做嘢，所以好多人覺得，係我通知入境處拉咗王青霞之後，我就去大陸。嗰陣我要簽保，每3個月簽保一次，2年後，王青霞被判咗（入獄），因為搵唔到證據證明我係協助佢，所以就撒銷咗我控罪，所以依家先叫Free。」

李龍基澄清沒送7層樓予王青霞

李龍基之前有2段婚姻，他表示兩個前妻都好關心自己，並表示要攞湯予他飲，期間李龍基更忍不住哽咽，表示不理解媒體要指他是渣男、賤男。至於「送七層樓的傳言」，李龍基就指是傳媒斷章取義：「當時主持人問我，你離婚後那七層樓怎麼辦，為何七層樓都冇你個名。我嗰陣話，因工作關係不時飛來飛去，如果出意外物業寫我個名就好麻煩，所以我7層樓都係寫前妻個名。當時我講『我完全過晒佢個名』，媒體就抽咗呢句來造文章，話我將七層樓送畀王青霞」。

李龍基：佢唔係貪我錢

至於王青霞在這些年，是否「攞咗好多錢」，李龍基就表示「使咗幾多錢，我唔想再計，不過淨係講為佢打官司，請咗2個大律師、3個普通律師，已經好多錢。其他嘅唔講喇，太敏感」。李龍基重申王青霞並非貪自己的錢：「佢完全唔係貪我錢。我最多在家放下一萬幾千蚊喺屋企，話你買嘢就攞，你去買菜就攞咁樣，佢連包包都冇買」。

李龍基痛說分手慘落淚

而見到王青霞返回大陸，疑似同老公跟兒子食飯的視頻，李龍基表示：「我真係好傷心，但我想深一層，我同佢一齊7年，我完全搵唔到佢有咩可疑之處。佢07年離婚，07、08、09年已經離開咗佢老公，就飛咗去美國。咁多年來我哋咁高調咁生活，如果佢真係同老公好番，點解佢老公唔嚟搵我哋呢？我睇完視頻後搵王青霞，佢話因為該男子於自己爸爸嘅工廠工作，所以冬至都要搵埋佢食飯，佢就係咁同我解釋。不過又老公，又話有個仔，真係好奇怪，我就同佢講正正式式咁分開，所以佢點解釋，我已冇去深究」。說到傷心處，李龍基也忍不住落淚。李龍基指，現在已不想跟異性有任何發展，已七十多歲的他，只求之後生活得開開心心就夠。

相關閱讀：李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家