李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家

75歲李龍基首度向《星島頭條》證實被分手，直認與39歲王青霞（Chris）的14年「爺孫戀」已畫上句號。提及女方疑早已結婚生子，並在冬至與陳姓丈夫團聚用膳，他兩度掩面落淚，坦承：「一切明白，我係第三者了，祝佢哋幸福！」但強調自己從不知情，因此無需向對方的丈夫與兒子致歉。

李龍基已放下王青霞：完咗啦

李龍基曾承諾年底迎娶王青霞，今年7月更手捧60枝粉紅玫瑰迎接「未婚妻」出獄，惟此後女方便淡出公眾視線。近日網上頻道「導遊哥哥」爆料，指王青霞疑長期「瞞婚」，早年已在家鄉結婚並育有一名16歲兒子；直至今年冬至（12月21日），她被拍到在佛山與丈夫及母親共進晚餐。被爆料後，李龍基日前在HoyTV賀歲節目《開運秘笈》接受堪輿學家樂栩榆師傅批命，更首次獨家向《星島頭條》回應三角關係事件，他語氣平靜地交代和王青霞關係已完結：「我經已放低晒，冇嘢啦，完咗啦。」並透露自王青霞返回內地娘家後便漸行漸遠，直至冬至後正式分手：「冬至飯後我乜都明白啦，我係第三者，冬至咁重要日子都唔同我過，冇得瞞啦，所以佢正式提出分手。我哋傾過後，我保證唔會做傻事，亦唔會傷害佢，算係和平分手，依然會保持聯絡。」

相關閱讀：李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕

李龍基從不過問王青霞婚姻狀況

他強調不欲深究有關分手細節，此番公開回應只為呼籲自媒體停止騷擾對方，又憶述當日送出獄的「未婚妻」返回內地時，自己仍不知實情，並有結婚打算，惟後來發生了許多事。被問是否一直被王青霞「瞞婚」？李龍基則避用「瞞婚」字眼：「站喺我嘅立場，就算發覺有啲少問題，愛一個人就要相信佢……我從來冇問過佢嘅婚姻狀況，只係覺得咁多年嘅和融相處應該會有結果。」

相關閱讀：李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完

李龍基強顏歡笑成人之美

談到目睹王青霞與陳姓丈夫共進冬至飯的感受？他強顏歡笑：「當時真係好難受，但再諗深一層，成人之美係好事。見到人哋有家庭、咁幸福，我深知咁係啱嘅。」並寬容表示：「我由始至終冇怪責佢，佢都畀我開心咗好多年。一位女士追求幸福係無可厚非，一日未結婚一日都仲可以選擇（但佢係人妻喎？）哈……咁佢咪選擇咗囉！」對於會否對王青霞的丈夫及兒子感到抱歉？李龍基連說八次「冇」，並重申：「老實講，不知者不罪。知道之後咪祝佢哋幸福囉，家庭美滿，開開心心！」語畢即掩面沉默，良久後眼泛淚光說：「我冇嘢㗎，OK嘅，我得嘅！唉……都70幾歲人，有乜未經歷過？感情啲嘢，有時嚟有時去，控制唔到。」

相關閱讀：瘋傳王青霞有老公未離婚兼有18歲子？ 未婚夫李龍基強硬「護妻」：我們是真心相愛，她不是貪我錢

李龍基從未見過王青霞父母

此外，他又透露從未見過王青霞父母，但知對方家長對這段關係頗有成見；對於「情敵」陳先生，他表示毫不認識、無從比較，淡然道：「對Chris嚟講係一件好事，跟住一個大佢36年嘅人，我一定走先過佢。依家佢有依靠、有家庭，我可以抽身離開，對佢嚟講非常好。」至於將來會否再開展「爺孫戀」？他回復笑容：「點解唔敢呀？我使驚呀？」問到從這段感情中學到甚麼？他豁達表示：「瞓多覺好過啦，其實感情冇得學。我好信命運，要嚟就嚟，要走就走，緣盡就分開……都希望佢幸福嘅。」言至此，他再度掩面抽泣十餘秒，平復後重複道：「冇嘢嘅，我得嘅！」並透露樂栩榆師傅批命指他「好有女人緣，啲女人任我揀」。