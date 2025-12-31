李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶

現年75歲的李龍基與比他細36年的未婚妻王青霞（Chris）的「爺孫戀」一直備受關注，戀情發展峰迴路轉。日前，李龍基接受《星島頭條》獨家專訪，首度承認已跟拍拖14年的王青霞分手。此前有YouTuber爆料，指王青霞其實早已在內地結婚，並育有一名16歲的兒子，冬至時更被拍到與丈夫及家人吃飯。對於誤做「第三者」及被狠飛，李龍基在鏡頭前一度落淚，首度承認：「我係第三者！」回顧這段「爺孫戀」的戲劇性發展，李龍基自公開戀情後，成為話題人物，不惜大談性事，人氣再創高峰。

李龍基曾認婚內出軌王青霞

李龍基與王青霞拍拖時，李龍基尚未與第二任妻子離婚。李龍基與王青霞變得高調始於2019年，當時李龍基承認與第二任妻子離婚。他後來坦承，王青霞的出現是他離婚的導火線，更表示因對前妻感到愧疚，選擇「淨身出戶」，將所有物業送給前妻。戀情公開後，兩人愛得非常高調，兩人2023年受訪透露早在十年前於灣仔港鐵站偶遇，王青霞當時將李龍基錯認為朋友，因而交換了聯絡電話。事隔數月，王青霞來港時因感冒不適，人生路不熟下致電李龍基求助。李龍基當時大獻殷勤，帶她到養和醫院看醫生，更笑言：「媾女梗係要重手啲啦！」之後還到五星級酒店共晉晚餐。王青霞強調當晚飯後並無下文。不過，當記者追問為何初次見面便交換電話，以及當時李龍基仍是已婚身份時，他僅以尷尬微笑回應，為這段關係的開端留下不少想像空間。

王青霞陷囹圄李龍基承諾必娶

這段感情在2024年初迎來最大考驗，王青霞因逾期居留、使用虛假文書及在香港非法工作等合共7宗罪，最終被判入獄。在王青霞面對官非及服刑期間，李龍基表現出不離不棄的深情。他多次前往探望，並在接受傳媒訪問時頻頻落淚，更公開承諾：「我應承佢，佢一出嚟我會同佢結婚。」

王青霞出獄後情轉淡驚爆「瞞婚」

2025年7月，王青霞刑滿出獄後被遣返內地，並返回佛山老家。此後，兩人關係變得低調，李龍基多次表示王青霞希望被外界淡忘。然而，近日有YouTuber「導遊哥哥」Hugo爆出驚人消息，指王青霞早在2007年已與一名陳姓男子結婚，育有一子，其丈夫更在王父的工廠擔任要職。消息傳出後，李龍基初時表示需要「了解中」，但最終向《星島頭條》首度承認分手，證實這段長達14年的「爺孫戀」已走到盡頭。

