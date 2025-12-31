Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶

影視圈
更新時間：10:00 2025-12-31 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-31 HKT

現年75歲的李龍基與比他細36年的未婚妻王青霞（Chris）的「爺孫戀」一直備受關注，戀情發展峰迴路轉。日前，李龍基接受《星島頭條》獨家專訪，首度承認已跟拍拖14年的王青霞分手。此前有YouTuber爆料，指王青霞其實早已在內地結婚，並育有一名16歲的兒子，冬至時更被拍到與丈夫及家人吃飯。對於誤做「第三者」及被狠飛，李龍基在鏡頭前一度落淚，首度承認：「我係第三者！」回顧這段「爺孫戀」的戲劇性發展，李龍基自公開戀情後，成為話題人物，不惜大談性事，人氣再創高峰。

李龍基曾認婚內出軌王青霞

李龍基與王青霞拍拖時，李龍基尚未與第二任妻子離婚。李龍基與王青霞變得高調始於2019年，當時李龍基承認與第二任妻子離婚。他後來坦承，王青霞的出現是他離婚的導火線，更表示因對前妻感到愧疚，選擇「淨身出戶」，將所有物業送給前妻。戀情公開後，兩人愛得非常高調，兩人2023年受訪透露早在十年前於灣仔港鐵站偶遇，王青霞當時將李龍基錯認為朋友，因而交換了聯絡電話。事隔數月，王青霞來港時因感冒不適，人生路不熟下致電李龍基求助。李龍基當時大獻殷勤，帶她到養和醫院看醫生，更笑言：「媾女梗係要重手啲啦！」之後還到五星級酒店共晉晚餐。王青霞強調當晚飯後並無下文。不過，當記者追問為何初次見面便交換電話，以及當時李龍基仍是已婚身份時，他僅以尷尬微笑回應，為這段關係的開端留下不少想像空間。

相關閱讀：李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕

王青霞陷囹圄李龍基承諾必娶

這段感情在2024年初迎來最大考驗，王青霞因逾期居留、使用虛假文書及在香港非法工作等合共7宗罪，最終被判入獄。在王青霞面對官非及服刑期間，李龍基表現出不離不棄的深情。他多次前往探望，並在接受傳媒訪問時頻頻落淚，更公開承諾：「我應承佢，佢一出嚟我會同佢結婚。」

相關閱讀：李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完

王青霞出獄後情轉淡驚爆「瞞婚」

2025年7月，王青霞刑滿出獄後被遣返內地，並返回佛山老家。此後，兩人關係變得低調，李龍基多次表示王青霞希望被外界淡忘。然而，近日有YouTuber「導遊哥哥」Hugo爆出驚人消息，指王青霞早在2007年已與一名陳姓男子結婚，育有一子，其丈夫更在王父的工廠擔任要職。消息傳出後，李龍基初時表示需要「了解中」，但最終向《星島頭條》首度承認分手，證實這段長達14年的「爺孫戀」已走到盡頭。

相關閱讀：瘋傳王青霞有老公未離婚兼有18歲子？ 未婚夫李龍基強硬「護妻」：我們是真心相愛，她不是貪我錢

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
10小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
14小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
18小時前
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
影視圈
11小時前
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
9小時前
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
1小時前
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
影視圈
12小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
突發
12小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
16小時前