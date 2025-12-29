李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕

現年75歲的李龍基與比他年輕36歲的未婚妻王青霞（Chris）的「爺孫戀」一直備受關注。近日，有YouTuber爆料指王青霞其實早已在內地結婚生子，令這段關係再添變數。面對種種傳聞，李龍基近日作出回應，雖未正面證實王青霞是否已婚，但仍以12字去回應王青覆疑似已有老公甚至有兒子的傳聞。

王青霞被指已婚有兒子

近日，YouTube頻道「導遊哥哥」發布影片，指王青霞早在2007年已與一名陳姓男子結婚，並育有一名現年16歲的兒子。該YouTuber更公開了聲稱是結婚登記及戶籍資料的文件，以及王青霞在冬至與疑似丈夫及母親一同吃飯的照片。據悉，該名陳姓男子是王青霞父親的得力助手，在王父的公司中擔任要職。

李龍基12字回應王青霞已婚

對於這些爆料，李龍基早前回覆《星島頭條》，指「感謝你，待我了解多啲，我暫時都係保持沈默」。其後他再跟傳媒表示，指王青霞和其爸爸並不是娛樂圈中人，他不欲回答有關他們的事，但仍指「他爸爸有權和任何人相熟的」，似乎李龍基仍為王青霞講說話。另外李龍基亦似對「導遊哥哥」有點不滿，希望他多報道有養份的資料，因為報道他的私事，「對國家對社會都沒有任何幫助」，並教訓「導遊哥哥」：「心若為惡，禍未至，福已離」。

李龍基孤獨過節

在王青霞未有陪伴在身邊的這個冬至及聖誕，李龍基都未有北上與她會合，而是獨自留港。 他透露聖誕節沒有外出慶祝，只是忘我玩遙控飛機。 幸而他獲好友葉振棠邀請，與友人一同慶祝生日，總算在節日中找到一點慰藉。

王青霞被「導遊哥哥」密切注意

「導遊哥哥」早前在自家影片中，出示了王青霞與陳姓男子的結婚登記及戶籍資料的證件相，背景清楚列出兩人於2007年結婚，兒子則在2009年出生，今年應為16歲，而非最初傳聞的18歲。影片同時踢爆，在王青霞被還押期間，李龍基曾稱其家人遠在德國，但YouTuber查證後指王父當時根本未有出國，只有內地出入境紀錄。

王青霞冬至跟疑似丈夫過節？

為了進一步證實，該YouTuber更在冬至翌日（22日）的影片中，直擊王青霞在佛山父母的工廠親力親為搬貨，形象與昔日的才女人設大相徑庭。冬至當晚，更拍到王青霞與疑似丈夫陳先生及母親一同温馨吃飯。為了核實陳先生的身份，「導遊哥哥」更假扮買家致電，向陳先生聲稱找不到王青霞買貨，陳先生在電話中回應：「你搵佢，佢應該會聽㗎，你打電話俾佢啊」。

