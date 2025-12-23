Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

75歲李龍基情陷三角戀？《東周刊》獨家爆基哥與龍婷親暱互動 未婚妻王青霞恐失寵

即時娛樂
更新時間：12:00 2025-12-23 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-23 HKT

現年75歲的李龍基與其39歲未婚妻王青霞(Chris)的「爺孫戀」一直備受關注。王青霞早前因違反入境條例服刑，李龍基曾高調承諾會等她出獄並立即結婚。然而，王青霞自七月刑滿後便消失於公眾視野，加上李龍基多次單拖現身聚會，引發外界諸多揣測。最新一期《東周刊》獨家爆李龍基似乎已有新歡，對象竟是比他年輕31歲的《中年好聲音》選手龍婷！

王青霞被傳是人妻仲有個仔？

儘管婚事看似延宕，李龍基近日在回應傳聞時，依然堅稱兩人感情穩固，並已用「老婆」來稱呼對方。他表示，對於網上流傳王青霞尚未離婚，甚至育有一名18歲兒子的消息，他一概不予回應，並稱這些都是「創作故事」。李龍基強調，兩人是真心相愛，現在只是希望將感情事低調處理。他更風騷地透露自己體重增加了十多磅，心情愉快，並直言與未婚妻有生B的計劃，一切隨緣。

相關閱讀：瘋傳王青霞有老公未離婚兼有18歲子？ 未婚夫李龍基強硬「護妻」：我們是真心相愛，她不是貪我錢

李龍基親暱摟龍婷

然而，這邊廂才剛發表完愛的宣言，李龍基另一邊廂卻被《東周刊》獨家直擊與「叔伯寵兒」、44歲的龍婷在宴會上親密互動。李龍基當晚原本獨自一人，略顯孤單，但一見到同場的龍婷，便立刻精神煥發，主動上前熱情交談。兩人不僅旁若無人地「蜜蜜」斟，龍婷更與他分享手機內容，李龍基甚至親暱地摟着女方，逗得她眉開眼笑，親密關係不言而喻，讓他的感情狀況更添疑雲。

相關閱讀：李龍基又飛甩未婚妻王青霞 與80年代港姐「密會」細聲講大聲笑 被爆精力旺盛往事

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/3L8XKHc

