75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗

75歲的李龍基近年與王青霞（Chris）發展忘年戀，女方先後因入獄及瞞婚等而成為話題人物，早前李龍基終宣布已跟王青霞分手。李龍基近月接受大量訪問分享分手細節，惹來部份網民反感。日前他接受顏聯武網上節目訪問，直認自己「天生多情」，更表示這或許是「DNA作祟」，他說：「天生易改，本性難移嘛，其實我嘅理解就係咩呢？當你一出世，你裏面嘅 DNA 係咁，咁唔怪得個天畀我嘅嘛！」他坦言自己意志力不夠強，難對抗異性，感嘆當年難安定下來，「每次我都諗住好專一，每次！而家悔疚就係點解（意志力）咁脆弱。」他無奈指，自己一次又一次在感情中情難自禁，流露多情浪子掙扎的一面。

李龍基自認精明唔易呃

談及最近的感情風波，李龍基顯得尤為感慨。他早前宣布與未婚妻王青霞（Chris）分手，結束這段14年的「忘年戀」。李龍基在訪問中引用經典金曲《Smoke Gets in Your Eyes》，自嘲當時被愛情「一葉障目」，他坦言雖然承認「今次衰咗」，但仍堅稱自己一向精明，很難被人欺騙， 承認這次結局出乎意料之外。與此同時，他也重提與前妻離婚時淨身出戶，將名下八層物業及兩個車位全數給予對方，表達自己雖然多情，但對愛過的女人始終有情有義。

李龍基保險受益人仍是前妻

除了將名下八層物業贈予前妻，李龍基在訪問中更驚人透露，他多年前購買的保險，至今依然有效，而保單的受益人，正正是他口中「給予八層樓」的那位前妻。當被主持人問及保單受益人是誰時，李龍基毫不猶豫地確認是對方。他解釋，當初的考量與贈予物業的原因一脈相承，皆因自己的飛行工作性質存在風險，希望若有任何不測，能為對方留下一份保障，方便她處理後續事宜。

