前TVB「最佳爺爺綠葉」女兒「全透視」慶生  身材一覽無遺極火辣  曾患抑鬱症三度自殺

秦沛女兒姜麗文（Lesley）今日迎來40歲生日，近年離巢TVB移居美國追逐演藝夢的她，特意在Instagram發放一輯超性感美照為自己慶祝，並為自己打氣，以最佳狀態宣告「女人四十」的自信與魅力，並希望未來事業發展一切順利。

姜麗文全透視裝慶生

在最新發布的照片中，姜麗文狀態極佳，化上精緻的歐美風格妝容，配上一頭慵懶的長曲髮，對着頭展露燦爛自信的笑容，既野性又性感。最令人驚喜的是她挑戰性感底線的裝束，她身穿一件黑色全身透視裝，設計以精緻的彩色花卉刺繡點綴，但薄紗材質使其黑色內衣及內褲清晰可見，火辣身材一覽無遺，惹火程度爆燈，令人看得目不轉睛。

姜麗文到美國追逐演藝夢

姜麗文的演藝路途並非一帆風順。她曾憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》「Liza」一角深入民心，更在《萬千星輝頒獎典禮2021》勇奪「飛躍進步女藝員」獎，事業備受肯定。然而，她毅然放下香港的一切，於2024年選擇離巢，與丈夫移居美國洛杉磯，勇闖荷里活。

姜麗文曾三度自殺去年抑鬱症復發

追夢的路途充滿荊棘，事業停滯不前令她飽受壓力。去年11月，她便透露自己長達十二年的抑鬱症再度復發，形容是自2014年以來最嚴重的一次。事實上，姜麗文早年曾因失戀觸發嚴重抑鬱症，在焦慮與驚恐中掙扎，甚至三度企圖自殺。幸好，在家人的支持和丈夫的貼心陪伴下，她再次戰勝心魔。

姜麗文絕不放棄夢想

姜麗文在40歲發放這輯充滿力量與自信的照片，向外界宣告她已走出陰霾。儘管近一年事業發展不似預期，但她曾表示絕不放棄，會繼續為夢想全力以赴。看著她如此享受當下，相信這份堅毅與美麗，將會是她最好的生日禮物。

