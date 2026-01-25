東張西望丨港女揭阿蘇火山直升機之旅恐怖經歷 引擎突然熄火急墜險死 日本當局兩年未出報告索償無門

日本九州的阿蘇火山向來是港人熱門旅遊景點，不少遊客會選擇乘坐觀光直升機，從高空俯瞰壯麗的火山口。然而，日前有台灣旅客在當地乘坐觀光直升機墜機，與一名機師至今仍失聯。其實兩年前已經有港人在當地乘坐觀光直升機後發生意外，近日，事主接受TVB節目《東張西望》訪問，詳述兩年前與男友在阿蘇火山乘坐觀光直升機時遭遇的恐怖墮機意外，身心均受重創。

緊急警報後急墜遭玻璃插腳、胸骨骨折

鄒小姐在《東張西望》中憶述，意外發生在2024年5月，當時她與男友到福岡旅行，並將乘坐直升機遊覽阿蘇火山列為行程之一。旅程本來一切順利，但在回程途中，機艙內的儀表板突然亮起紅色警號，發出緊急警報聲。起初引擎仍在轉動，他們以為並無大礙，但不久後引擎突然熄火，直升機隨即失控急墜，撞向樹木後墜落在一片草地上。

鄒小姐猶有餘悸地表示：「我見到前面玻璃爆咗，然後直接插咗入我隻右腳。」意外導致她胸骨、肋骨及腳踭粉碎性骨折，其男友的腰椎亦有兩節骨折。兩人傷勢嚴重，需在日本當地醫院接受緊急手術，並住院超過一個月才能返港。

身心受創患PTSD索償無門

返港後，兩人仍需接受漫長的康復治療。鄒小姐指自己當時坐了三、四個月輪椅，才開始轉用拐杖，而密集的物理治療更是持續不斷。除了肉體上的痛楚，這次經歷亦為他們帶來巨大的心理創傷。鄒小姐透露，醫生證實兩人均患上創傷後壓力症候群（PTSD），「直至而家……基本上搭飛機，或是坐車開得快啲，我都會驚。」

關於賠償問題，鄒小姐指出，雖然直升機公司支付了他們在日本的醫療費用，但對於返港後的治療開支卻無法索償。她曾求助領事館，但被告知必須要有當地的意外報告才能進行訴訟或索償。然而，事發至今已近兩年，他們仍未收到任何正式的意外報告。

同公司再釀意外事主盼當局正視安全

鄒小姐本以為自己的遭遇只是獨立個案，但當她得知日前同一間直升機公司再次發生嚴重意外，導致一名機師及兩名台灣旅客失蹤後，令她十分擔憂，並決心站出來講述乘坐觀光直升機的危險性。她表示：「很巧合地，兩年發生兩宗意外，都是同一間公司。我覺得我作為與事者，有需要站出來告訴大家，這個項目可能真的有危險性。」她希望藉此機會，能催促日本有關當局盡快發出意外報告，並正視相關旅遊活動的安全性，避免再有悲劇發生。

