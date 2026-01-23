阿蘇火山直升機空難︱最新陡峭懸崖畫面曝光 專家分析出事原因
更新時間：17:32 2026-01-23 HKT
日本熊本縣警方周五（23日）發放阿蘇山中岳第一火口墜機現場的畫面。據空中直升機及火山口邊緣搜救隊拍攝的影片和照片所見，墜機地點地形極為險惡，火口邊緣地質鬆軟易崩塌，往火山口內部更是陡峭的懸崖。
周二，一架觀光直升機於熊本縣阿蘇火山墮毀，機上一名64歲日藉機師及兩名分別41歲及36歲台灣遊客至今仍下落不明。
《每日新聞》報道，出事現場地形嚴峻，令搜救難度大幅提升。涉事直升機從「阿蘇卡德利動物樂園」起飛。事後，警方晚間證實在阿蘇火山中岳的「火山口內」發現殘骸。
運輸安全委員會的2名事故調查官，今天已經進入位於阿蘇市的直升機營運公司「匠航空」辦公室展開調查。
「熊本放送」報道，前航空自衛隊員、熟悉航空技術領域危機管理的千葉科學大學教授松家秀平表示，阿蘇山山岳地帶的氣象特性，對直升機影響非常大，「從火山口上升的上升氣流，與周邊產生的下降氣流，會形成複雜交錯的狀況」。
相關新聞：日本阿蘇火山直升機尋回墜毀機體 機師2男女台灣遊客情況未明
松家秀平指出，火山口周邊氣流紊亂，即便飛行員本身或機體沒有異常，也屬於飛行難度極高的區域。
「熊本朝日放送」訪問有同機型直升機操作經驗的專家野口克也。他推測，事故發生當時應該有多重因素，包括引擎突然吸入大量火山氣體導致熄火，或是人員昏倒，又或是有某種機體故障同時發生。
