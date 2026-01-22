阿蘇火山空難｜觀光直升機構造簡單 飛行教練：失去動力就像雞蛋墮地

日本阿蘇火山發生台灣旅客搭觀光直升機發生意外，機體殘骸在火山口內被發現，但機上3人下落不明。台灣ETtoday新聞雲訪問一名具有數十年直升機飛行經驗的台灣資深教官，從機型、飛行環境與事故殘骸狀況，分析這起意外可能的兩大方向。他形容出事的R44飛行器結構簡單，要是失去動力，情況就像脆弱的雞蛋掉到地上一樣。



報道引述該名資深教官指出，涉事直升機是由羅賓遜直升機公司生產的R44，屬於相當基礎的小型觀光機型，結構簡單、成本低，主要用途是短程飛行與訓練時數累積。由於並非高階飛行器，一旦進入山區、天候不佳，風險會明顯升高。

該名教官指出，R44在美國被視為非常基礎的飛行器，「就像一個很簡單的交通工具，在美國甚至有人把它當成『空中的士』，隨時飛一小段距離買菜或代步。」

狀況①：失去動力

「它是單引擎，一旦沒有動力，就是直接砸下去。」他分析媒體曝光的事故照片，指出「前半段都毀掉了、機身支離破碎」，這樣的狀態代表飛機可能在失去動力的情況下高速墜地。

狀況②：大霧撞山

另一方面，山區天氣變化非常快，若在天候不佳時誤入雲層，飛行風險極高。他形容：「就像晚上開車遇到高速公路大霧，你看不到前面，方向感就沒有了，在山裏面，很可能就直接撞山墜毀。」

特別是這類小型觀光直升機，不像軍用或高階直升機具備完整的儀器飛行能力。「它應該是純目視飛行，一旦進入雲霧，飛行員只能靠經驗判斷，風險極高。」

他直言，這類小型直升機確實就是不可能達到足夠的安全。