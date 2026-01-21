愛情怎麼翻譯？｜劇情懶人包、5大看點、金宣虎與高允貞超強火花

愛情怎麼翻譯？｜《愛情怎麼翻譯？》在Netflix播出，由金宣虎與高允貞領銜主演，是一部講述口譯員與爆紅女星的愛情都市劇。下文為您精心整理了《愛情怎麼翻譯？》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及必看亮點！

故事講述由金宣虎飾演的語言天才周浩鎮情感遲鈍，在日本初遇高允貞飾演的無名演員車茂熙。她因殭屍電影爆紅後，二人專訪重逢，由周浩鎮擔任翻譯。後來車茂熙參加戀愛真人秀，周浩鎮隨行翻譯，兩人衝突不斷。在朝夕相處中，周浩鎮竟對巨星萌生了難以言喻的情愫。

《愛情怎樣翻譯？》由金宣虎以及高允貞主演。

返回目錄

金宣虎 飾 周浩鎮

周浩鎮是個精通英語、中文、日語、義大利語、法語等多種語言的口譯員。

金宣虎飾演演語言天才周浩鎮。

高允貞 飾 車茂熙

車茂熙是韓國頂級女演員，在電影《寂靜的女人》中飾演僵屍「都拉美」一角一夕爆紅。

高允貞飾演頂尖女演員車茂熙。

福士蒼汰 飾 黑澤博

黑澤博是與車茂熙一同出演虛擬戀愛節目《浪漫之旅》的日本演員。

福士蒼汰飾演男二黑澤博。

返回目錄

第1集：周浩鎮與車茂熙互相開解感情問題

車茂熙在海外與日本演員黑澤博拍攝虛擬戀愛節目請來口譯員周浩鎮，男演員向她表白，周浩鎮吃醋。一年前周浩鎮在日本工作遇上默默無聞的車茂熙，二人同樣前往鎌倉並在同一麵店相遇，他幫對方翻譯解開分手疑問，二人因緣巧合齊去觀光，周浩鎮分享了自己與愛情失之交臂的故事，在得知該女生同在鎌倉後，他拋下車茂熙去找她但失敗告終。車茂熙在拍攝《寂靜的女人》時墜樓受重傷，昏迷6個月後一夜爆紅，周浩鎮看到她清醒報道，十分欣慰。

車茂熙在拍攝《寂靜的女人》後一夜爆紅。

返回目錄

1. 洪氏姊妹親自操刀

《愛情怎麼翻譯？》由洪氏姊妹之洪定恩和洪美蘭編劇執筆，她們是韓國著名的編劇，曾創作出《德魯納酒店》、《還魂》以及《主君的太陽》等作品，譜寫出一個又一個極具特色以及細膩的故事；除此之外，導演柳英恩擅長細膩的情緒描寫、唯美的視覺呈現，她曾參與的《契約友情》、《紅丹心》均是極具代表性的作品。

《愛情怎樣翻譯？》講述異國戀情。

2. 金宣虎初嘗口譯員角色

金宣虎至2017年進軍戲劇界參演過大大少少的電視劇，包括《加油吧威基基2》、《海岸村恰恰恰》、《暴君》，以及客串2025年的爆劇《苦盡柑來遇見你》，用顏值以及精湛的演技收獲不少粉絲的心，在《愛情怎麼翻譯？》中他初嘗口譯員一角，他更在接受採訪時透露為了該角色準備了4個月，足見用心。

《愛情怎樣翻譯？》講述口譯員愛上女明星。

3. 高允貞本色出演女明星

高允貞在《愛情怎麼翻譯？》中飾演韓國頂級女演員，與現實中的她可謂相差無幾。高允貞被譽為韓國初期最具代表性的新生代女演員之一，更被稱為「最佳整形範本」及「小全智賢」，她至出道以來，瞬間獲得觀眾的關注，在《Sweet Home》、《機智住院醫生生活》中廣獲好評，令粉絲不禁期待高允貞是次表現。

高允貞本色出演。

4. 日本男神福士蒼汰有份參演

福士蒼汰是日本著名演員，在《愛情怎麼翻譯？》中擔任男二。福士蒼汰著作無數，《假面騎士Fourze》主角「如月弦太朗」、《海女》種市學長以及《今天不上班》壁咚始祖田之倉悠斗。初年他亦積極進軍國際市場，《THE HEAD》第二季，全英語對白演出令粉絲讚歎不已，而是次合作更展示出福士蒼汰的多元演技。

5. 四國取景 風景美如畫

《愛情怎麼翻譯？》橫跨韓國、日本、加拿大與義大利四個國家拍攝，每一個畫面都極為寫意浪漫，完美匹配到劇情的進展，甚至在發布會時有記者提問取景地，足見畫面的震撼以及製作團隊的用心。

《愛情怎樣翻譯？》取景十分震撼。

《愛情怎樣翻譯？》在4國拍攝。

返回目錄