71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉

影視圈
更新時間：22:00 2026-01-20 HKT
發佈時間：22:00 2026-01-20 HKT

現年71歲的國際巨星成龍，入行逾60年，演出過無數經典電影作品，最近還踩入時裝界，近日他現身意大利米蘭出席好友李寧品牌時裝周，被當地不少遊客及留學生捕獲，親民與粉絲互動，回春狀態震驚網民！

成龍親民零架子

有網民在小紅書分享了多條在米蘭遇見成龍的影片，其中一條指有一位女生幸運拿到成龍的親筆簽名，網民表示指當上前詢問成龍能否簽名時，隨行工作人員即以「有工作」為由婉拒，但沒想到成龍大哥聽到後直接說：「可以啊！我幫你簽呀。」簽名後，成龍還親手遞回給粉絲，一點巨星架子也沒有，令該名粉絲開心地表示：「激動的心，顫抖的手！老牌明星人也太好了，又謙虛又低調，簡直絕了！」態度極之親民。

成龍被指髮量驚人

另一段影片，網民就拍下成龍當日打扮時尚的影片，戴着招牌黑框眼鏡，身穿剪淺色大衣配搭西褲，穿搭十分醒神，但最令網民驚嘆的竟然是成龍的一頭烏黑而又濃密的短髮，指他狀態極好，加上走路時的步履相當快捷、腰板亦很挺直，看起來比真實年齡更年輕。不少網民都留言大讃：「大哥髮量王者啊，這歲數，除了髮際線後移了點，其他的頭髮依然不少」、「龍哥真的不顯老」、「羨慕龍哥的髮量」，甚至有網民笑指由他其代言「動L」洗髮水不是白用。

成龍屢傳死訊

成龍至今仍龍精虎猛，身體狀態亦十分良好，身手亦很敏捷，但過往亦不時傳出「死訊」。對上一次是去年11月，據報道指，事源是社交平台Facebook突然傳出一張成龍手抱熊貓公仔，瞓在醫院病床上吸氧的黑白照片。相中寫上：「RIP 1958-2025」，並指成龍因病猝逝。這個消息在外國網站上瘋傳過後，多間外國媒體報道澄清成龍沒有離世。消息更由外國傳回國內，事後成龍在微博轉發新戲宣傳，粉碎死訊謠言。

成龍公開向房祖名道歉

早前成龍在宣傳新片受訪時，透露與43歲的兒子房祖名甚少互動，大概一年只通一次電話。他表示平日無事不會主動聯絡兒子，反而怕兒子突然來電，他說：「他一打電話給我就有問題。」成龍憶述有次房祖名在父親節打來，原本向他送上祝福，結果因語氣過重，弄巧成拙把兒子鬧走：「以後生日不要打給我，父親節不要打給我，每天打給我，知道嗎！」他原意是希望兒子平日多關心的說話，結果兒子真的沒有再打過電話來，僅靠助理作中間人來傳話。成龍在台上表示承認過往對兒子要求過份嚴苛，隨着年歲增長，其執著的性格亦慢慢軟化，心態亦變得平和。這位昔日的嚴父成龍，最後共盼兒子房祖名能平安快樂過生活：「希望兒子平平安安、開心就好。」

