大隻佬Rocky遭貼街招後首發聲：任何事情都有因果 「認戀」崔碧珈後是非纏身發文暗示被陷害？

58歲的前港男「大隻佬Rocky」鄭健樂，因早前單方面宣布與37歲女星崔碧珈（Anita）拍拖，引發「父女戀」疑雲，最終遭女方否認並疑被暗諷「獵食」，事件成為熱話。而近日旺角街頭驚現大量指控鄭健樂的街招，內容火爆，直斥他為「香港世紀賤男」。街招上不僅重提他已申請破產，更指控他欠下巨債、有「食軟飯」習慣，並稱其前妻是因無法忍受而離婚。此外，街招還指控他常在社交網站尋求女性「包養」，令形象重創，Rocky今日（17日）終在IG發文，疑似回應近日是非。

Rocky疑暗示被陷害

Rocky今日在IG限時動態表示，「傷害過你的人，在傷害你的那一刻，他的果報就已經開始了，任何事情都有因果，該有的一定不會少。果報也許會遲到，但永遠不會缺席，凡事都有輪迴，你看蒼天饒過誰！」未知是否暗示近日是非是無中生有、被人陷害。

Rocky曾陷財困與妻離婚獨力撫養一子

事實上，Rocky的經濟狀況近年一直備受關注。他過往受訪時曾坦言，在電視台多演閒角，收入極不穩定，月入有時僅得四位數，難以養家。Rocky憶述，2020年疫情期間，其作為主要收入來源的健身室被迫停業，導致長達半年零收入，只能依靠積蓄度日。經濟壓力亦影響了家庭，他坦承與前妻因生活而有過摩擦，並對家人感到內疚。最終，Rocky在2021年結束了長達20年的婚姻，並獨力撫養大仔，而細仔則隨前妻生活。

