崔碧珈情緒崩潰受辱爆喊 友人撐：性方面好保守 《東周刊》獨家爆大隻佬Rocky真面目

37歲性感女星崔碧珈最近飽受委屈，情緒瀕臨崩潰。最新一期《東周刊》獨家爆崔碧珈與MMA教練晚膳時，因近期是非委屈落淚。早前她被58歲的「大隻佬Rocky」鄭健樂單方面「認愛」，雖然崔碧珈已即時否認，但仍遭網民揣測為「SP關係」（性伴侶）。據悉，這對渴望結婚的崔碧珈造成極大傷害，加上其家人從事金融業，她也擁有製作公司，負面新聞嚴重影響其個人及專業形象。其友人亦向《東周刊》爆料為她抱不平，澄清崔碧珈雖於外國成長，但在性方面其實好保守，鄭健樂亦絕非她喜歡的類型，被如此中傷讓她感到非常丟臉。

崔碧珈公開否認戀愛反被圍攻

這段「父女戀」緋聞始於鄭健樂突然在facebook更新感情狀況，並將崔碧珈標記其中，高調宣示主權。對此，崔碧珈公開表示自己是「瞓醒先知道呢件事」，並強調目前單身，為了給對方台階，她當時還大方形容對方單純。為了證明清白，她更在網上進行實測，顯示感情狀態可由單方面更改，未料此舉卻引來部分網民反感，認為她對鄭健樂造成「二次傷害」，忽然成為眾矢之的。

鄭健樂被揭「單純男」真面目

然而，有知情人士向《東周刊》爆料，指鄭健樂並非外表看來的「單純男」，而是「機心男」。他不僅主動結識崔碧珈，更在健身後以經濟拮据為由，要求女方請客吃飯。事件發酵後，有人更死纏不休，私訊騷擾崔碧珈身邊的朋友，讓她忍無可忍，公開發文請對方遠離。儘管受緋聞困擾，崔碧珈仍專注事業，積極為新工作做準備。據悉，她已接下一部荷里活電影，將在農曆新年後到內地飾演西片中的「打女」角色，目前正為此積極進行搏擊訓練，展現專業態度。

