崔碧珈開火矛頭疑直指Rocky：裝單純 「父女戀」決裂？ 鄭健樂反擊：有心人諗冇心人

崔碧珈與前香港先生「大隻Rocky」鄭健樂的「父女戀」緋聞，近期以戲劇性轉折演變成公開決裂。37歲的崔碧珈與58歲的鄭健樂在網上分享健身、用餐的親密合照，其後鄭健樂單方面在Facebook更新感情狀態為「戀愛中」，並標籤女方，被指認愛。事後，鄭健樂承認正在追求女方，但原來崔碧珈並與男方開始拍拖。鄭健樂就太急進向崔碧珈道歉，強調兩人僅是好朋友，尚在了解階段。近日二人再有新進展，似乎已徹底反面！

崔碧珈稱被人騷擾

崔碧珈早前強調單身，卻同時給予鄭健樂極高評價，大讚他是「認識的人當中最高分的男人」，更形容對方「單純」，讓外界一度看好戀情發展。豈料，這份「單純」的評價，近日竟成他們反目導火線。崔碧珈日前在IG限時動態火力全開，她表示：「懇求唔好再成日喺我IG追蹤/like/inbox我身邊嘅好朋友，你同佢哋本身就唔識，搵過其他目標繼續裝單純啦，我唔想有自己朋友受騙，請遠離我們吧。」崔碧珈雖未點名，但內容被網民質疑是針對鄭健樂。

相關閱讀：「大隻佬Rocky」鄭健樂終上水 自揭猴擒示愛真相 親解性關係之謎遭揶揄：越描越黑

鄭健樂對號入座隔空反擊？

面對崔碧珈的公開炮轟，鄭健樂亦在IG發文對號入座，疑似隔空反擊：「會唔會係有心人諗冇心人，令冇心人變有心人，冇心人係清白。」這段文字似乎在為自己辯護，暗示清白無辜，只是被誤解。然而，隨著崔碧珈公開要求「遠離」，兩人關係似乎已連朋友都做不成。然而他們的高調表現，令不少網民都質疑他們合作「炒新聞」。

相關閱讀：前港男Rocky單方面認愛？崔碧珈首談「戀情」稱鄭健樂係好朋友 認發展快不介意做後母