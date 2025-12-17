「大隻佬Rocky」鄭健樂終上水 自揭猴擒示愛真相 親解性關係之謎遭揶揄：越描越黑

37歲出身富裕的崔碧珈（Anita）自與吳浩康甩拖後，將感情事低調處理。近日崔碧珈卻因在交平台分享與2005年參加《香港先生》「健力組」冠軍鄭健樂（Rocky）的親密合照，男方更將FB改Status，註明2025年12月12日開始戀愛中，公開戀情。不過二人關係峰迴路轉，崔碧珈12月14日出席活動時澄清，將鄭健樂降為「好朋友」。鄭健樂今日（17日）在FB撰長文，正式交代與崔碧珈的感情問題。

鄭健樂認識崔碧珈1周想追求

鄭健樂對於與崔碧珈「戀愛中」一事，將責任攬上身，表示二人相識不久，自己有意追求：「多謝大家近日對我同崔碧珈嘅戀情咁關心！Anita係一個好勤力認真工作同不停學習求進步嘅好女仔，呢個亦都係我非常欣賞同鍾意佢嘅原因。」

鄭健樂有意與崔碧珈發展感情：「喺呢到我想交代一下，我同Anita喺上個禮拜上健身堂先第一次真正見面同認識，同佢上咗兩次堂之後，上個禮拜五晚佢為咗答謝我，佢喺佢自己嘅社交網站post我哋嘅運動合照同埋tag咗我，並且落堂後請我食飯。食飯過程我哋有好好嘅交流，我覺得大家將來係可以發展落去嘅。」

鄭健樂原想給予崔碧珈驚喜：「食完飯之後，我哋各自返咗自己屋企。當晚因為我想正式向Anita作出追求同埋俾個驚喜佢，所以係冇事先徵求佢同意之下，就喺自己私人Facebook更改咗同佢嘅戀愛關係。我成個動機其實係希望佢第二日喺屋企瞓醒時，睇到個Facebook通知之後，會感到開心同埋接受我嘅愛意，並且知道我對佢係非常非常認真！」

崔碧珈收驚喜變驚嚇

鄭健樂自責稱對社交平台玩法不熟悉，而令崔碧珈飽受壓力：「但係因為自己玩社交網站唔叻，我以為私人嘅Facebook係唔會有其他人睇到，我亦以為更改status，必需對方確認先會show到出嚟。點知原來Anita未確認，個status都會show出嚟喺我個私人Facebook，變咗所有人都睇到。我作為藝人，實在呢件事係自己太大意，令大家作出不必要嘅揣測，變得戲劇化，越描越黑，令Anita飽受負面輿論同壓力，呢個絕對唔係我嘅原意！所以我要為呢件事負上責任，決定出嚟講返成個事實嘅經過。」

鄭健樂認同崔碧珈指二人是「好朋友」，並用4個「好」字形容：「事情被發酵到咁樣，而家我只可以講我哋嘅關係，係好好好好朋友，仍然處於互相了解當中，亦當然因為大家認識只有一星期，絕未有過任何親密和親暱行為。希望大家俾啲空間我哋，愛護幼苗，如果將來有好消息先會再同大家分享，感謝！ 」

鄭健樂行為網民反應兩極

不少網民對鄭健樂單方面確認與崔碧珈「戀愛中」感到震驚：「無言，識咗無幾耐就想轉status，個人認為依家睇完個post仲更加越描越黑」、「任何事未得到對方同意或確認關係都唔好亂嚟，我諗應該係你自己一廂情願」、「咁你仲唔改返個facebook個關係，人哋都話想低調」、「有啲Kam」。但有網民讚已經58歲的鄭健樂好純真：「真男人」、「欣賞你坦誠，不如搵返d啱自己channel」等。

