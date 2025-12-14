前港男Rocky單方面認愛？崔碧珈首談「戀情」稱鄭健樂係好朋友 認發展快不介意做後母

崔碧珈昨日（13日）突在社交網站貼出與2005年參加《香港先生》「健力組」冠軍鄭健樂（Rocky）的親密合照，而Rocky更在FB改Status，貼上與崔碧珈二人的照片，並寫明與Anita Chui在戀愛中。外界都以為崔碧珈對男方此舉動知情，網民都對他們「認愛」表示祝福，惟今日（14日）崔碧珈到荃灣出席慈善音樂會記者會，被問及新戀情時，她卻表示與Rocky是「好朋友」。

崔碧珈稱與Rocky進展快

崔碧珈心情大靚出席活動，她指好開心能參與今次音樂會，透露到時也會跳健康性感辣身舞，又指會為此次keep fit和操肌，問到是否找Rocky操肌？她指對方現在是自己的專屬教練。當被問到兩人何時相識？崔碧珈指自己一直跟家人在英國，11月返港才認識Rocky，之後才深入了解，笑指兩人進展快。她表示兩人聊得來，又大讚Rocky有很多地方值得欣賞：「佢係顧家男人，好難得，又會湊小朋友，咩事都會以小朋友行先。」

Rocky單方面公開戀情

不過她坦言私人事想低調，也沒想過對方改Status後有那麼大迴響。記者提到Rocky可能想給她驚喜，崔碧珈則指對方為人比較直接和單純，不會想太多，更指他可能是「開心得滯」才這樣做。她坦言事前也不知道對方改Status這件事，而自己也有因此是跟對方傾談：「佢覺得可能男未婚女末嫁，係單身又係成年人，覺得冇乜所謂，所以冇諗公眾上可能會有好多評論，因為我覺得呢啲事唔需要有太多公眾參與。」

崔碧珈：非常好好好朋友

崔碧珈被問到，Rocky單方面公開戀情有否令她生氣，她指自己不易嬲，又認為人生有驚喜是不錯，而Rocky如何打動她？崔碧珈說：「冇打唔打動，冇大家諗得咁複雜。」至於兩人現在的關係，崔碧珈說：「非常好好好朋友，我真係覺得係私人事，兩個人知就得！就算我同我媽咪同細妹，工作嗰啲我都好輕描淡寫。（媽咪有冇搵你？）全家人都未睇新聞。」

崔碧珈讚Rocky「最好的異性」

崔碧珈又笑指家人早已放棄沒有向她催婚，總之媽媽認為他的另一半是好人就可以，問到覺得Rocky是否好人？她說：「佢係我幾十年人生入𥚃喺香港見過最好的一個異性，我好surprise佢唔係淨係得大隻，仲好有深度。（𠱁你？）佢唔係好識講甜言蜜語，（做出嚟？）例如佢會買咗飯俾你，事前唔會同你講好多廢話，直接叫我食。」問到Rocky是否嫁得過？她笑言先要看別人是娶不娶自己：「希望越大，失望越大，我唔一定要嫁，唔嫁都得㗎，睇緣份！」她又謂女人都需要有點矜持。

崔碧珈不介意做後母

至於是否介意做後母？崔碧珈指沒想到很長遠，但自己喜歡小朋友，所以並不介意，又認為喜歡一個人不會理對方任何狀況，最重要的是三觀是否適合，而她亦認為Rocky是超級筍盤及鑽石王老五，對於有網民認為「女尊男窮」，她指Rocky是禾稈冚珍珠，實際上自己比較窮，只是大家以為她很有錢。

