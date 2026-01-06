方媛處心積累捕獲郭富城？向太驚爆「天王嫂訓練營」內幕 披露對方媛真實看法：她真的幸運

「影壇大亨」向華強的太太陳嵐近日上載一則影片，首度大爆「天王嫂訓練營」的內幕，亦為屢受網絡輿論攻擊的「天王」郭富城太太方媛抱不平，認為方媛被攻擊，只因「太多人嫉妒」。

向太大爆「天王嫂訓練營」秘密

自方媛與郭富城結婚以來，坊間一直有傳聞指她曾參加「天王嫂訓練營」，有目的地結識天王，從而嫁入豪門。對此，向太在影片中被問及此事時，斬釘截鐵地表示「根本就不存在」，更霸氣反問：「誰有資格教？你告訴我。當今誰有資格教什麼叫名媛？沒人敢跳出來（教）！」她認為，這些所謂的訓練營和「撈女課」純屬「狗屁」，是無稽之談。

向太力撐方媛：她只是比別人幸運

對於郭富城與方媛的婚姻，向太亦深信二人之間存在真愛。當被問到「他們兩個有愛嗎？」她毫不猶豫地回答：「有！」並以實際行動力證：「你看她可以愛他到生第三個，兩個女兒之後生第三個，她希望幫天王生一個兒子，打破這個魔咒。」

向太指方媛惹太多嫉妒

向太認為，外界對方媛的持續攻擊，根源在於「太多人嫉妒方媛了」。她為方媛辯護道：「她沒有錯啊，她有什麼錯？她只不過是比你們幸運一點而已，被我們天王看中。」

向太抨擊性別雙重標準

在影片中，向太亦犀利地抨擊了社會對兩性的雙重標準。她質問：「為什麼只有撈女，沒有撈男這個詞呢？」她指出，當一個年輕漂亮的女孩嫁給有錢人，就輕易被貼上「撈女」的負面標籤；但當男性依賴女性成功時，卻往往被讚「有能力」。她更以母親的角度反問：「如果你作為母親，你想自己女兒下嫁嗎？嫁給窮光蛋嗎？不可能的嘛！」。

