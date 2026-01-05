TVB視后遺珠發現男友出軌全身發抖 強顏歡笑做一事認不自愛 嫌疑人係前小生？

現年44歲的李施嬅與前未婚夫健身教練車崇健，早前參加內地綜藝節目《再見愛人5》，兩人在節目中曾嘗試透過互動及真心對話挽回8年感情，節目自播出以來，都引起外界關注。而節目亦即將迎來大結局，兩人在最新一集中，被安排進行面對面「三十六問」傾談，其中李施嬅就提及到人生最不懂愛自己的時間，就是與跟前男友（不是車崇健）在一起的時候，發現對方出軌但還要裝作沒事，令不少網民聞言也為她感到心痛，並希望要學懂愛自己多一點。

李施嬅：我整個人在抖了

節目中被問到「在人生到目前為止，你最糟糕的記憶是甚麼？」時，李施嬅即想起過去的一段戀情，並表示當時的自己是最不懂愛自己的時間：「我好多年前有個前男友，我不知道有沒有真的是出軌，但他肯定精神上出軌。」李施嬅表示看到「前男友」手機上的與女生的曖昧短訊：「就是跟別的人聊，我記得有一次是，我們馬上就要出去吃飯，然後他去個洗手間，然後我記得那個時候，在他的那個桌子上面，他的手機響了，然後我看到是那個女生發的訊息「我想你」，我記得那個時間，我整個人在抖了（身體抖），但是我還記得，我要裝我不知道，然後我們還去吃火鍋。」她續說：「我是跟那個人一起的時候，我的情緒是基本上是沮喪的，所以這個是我覺得人生裡面最不懂得愛自己的一個時間。」雖然李施嬅並沒有透露是那一位「前度」，但節目播出後，不少網民紛紛猜測她口中的前度是鄧健泓。

李施嬅與鄧健泓有過一段情

2005年，李施嬅與鄧健泓因在拍攝TVB劇集《老婆大人》撻着，兩人相戀5年，當時曾傳出兩人在拍拖期間，男方被爆出與其他女性搞曖昧，最終二人在2010年正式結束戀情。事隔多年，鄧健泓亦曾在2022年自爆曾背着前女友李施嬅，主動向現任太太石詠莉調情思想出軌，隨後被大批網民指責他是「渣男」，而思想出軌這一點，與李施嬅在節目上提及到的「精神上出軌」是吻合的，所以令人猜測她節目中提到的前男友就是現年51歲的鄧健泓。

