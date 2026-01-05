Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB視后遺珠發現男友出軌全身發抖 強顏歡笑做一事認不自愛 嫌疑人係前小生？

影視圈
更新時間：14:40 2026-01-05 HKT
發佈時間：14:40 2026-01-05 HKT

現年44歲的李施嬅與前未婚夫健身教練車崇健，早前參加內地綜藝節目《再見愛人5》，兩人在節目中曾嘗試透過互動及真心對話挽回8年感情，節目自播出以來，都引起外界關注。而節目亦即將迎來大結局，兩人在最新一集中，被安排進行面對面「三十六問」傾談，其中李施嬅就提及到人生最不懂愛自己的時間，就是與跟前男友（不是車崇健）在一起的時候，發現對方出軌但還要裝作沒事，令不少網民聞言也為她感到心痛，並希望要學懂愛自己多一點。

李施嬅：我整個人在抖了

節目中被問到「在人生到目前為止，你最糟糕的記憶是甚麼？」時，李施嬅即想起過去的一段戀情，並表示當時的自己是最不懂愛自己的時間：「我好多年前有個前男友，我不知道有沒有真的是出軌，但他肯定精神上出軌。」李施嬅表示看到「前男友」手機上的與女生的曖昧短訊：「就是跟別的人聊，我記得有一次是，我們馬上就要出去吃飯，然後他去個洗手間，然後我記得那個時候，在他的那個桌子上面，他的手機響了，然後我看到是那個女生發的訊息「我想你」，我記得那個時間，我整個人在抖了（身體抖），但是我還記得，我要裝我不知道，然後我們還去吃火鍋。」她續說：「我是跟那個人一起的時候，我的情緒是基本上是沮喪的，所以這個是我覺得人生裡面最不懂得愛自己的一個時間。」雖然李施嬅並沒有透露是那一位「前度」，但節目播出後，不少網民紛紛猜測她口中的前度是鄧健泓。

相關閱讀：萬千星輝頒獎典禮2025｜《新聞女王2》李施嬅提名最佳女主角 父破產變落難千金 屢戀渣男情路坎坷

李施嬅與鄧健泓有過一段情

2005年，李施嬅與鄧健泓因在拍攝TVB劇集《老婆大人》撻着，兩人相戀5年，當時曾傳出兩人在拍拖期間，男方被爆出與其他女性搞曖昧，最終二人在2010年正式結束戀情。事隔多年，鄧健泓亦曾在2022年自爆曾背着前女友李施嬅，主動向現任太太石詠莉調情思想出軌，隨後被大批網民指責他是「渣男」，而思想出軌這一點，與李施嬅在節目上提及到的「精神上出軌」是吻合的，所以令人猜測她節目中提到的前男友就是現年51歲的鄧健泓。

相關閱讀：李施嬅聞「我喜歡小孩」面有難色 擔心「喪偶式湊B」決斬纜車崇健
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
01:53
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
8小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
7小時前
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
5小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
6小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
22小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
15小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
20小時前
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
2026-01-04 10:00 HKT
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
15小時前
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
影視圈
5小時前