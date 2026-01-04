萬千星輝頒獎典禮2025｜《新聞女王2》李施嬅提名最佳女主角 父破產變落難千金 屢戀渣男情路坎坷

TVB頒獎禮2025／最佳女主角／李施嬅丨香港電視廣播有限公司（TVB）年度盛事《 萬千星輝頒獎典禮2025》於1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。李施嬅憑《新聞女王2》中「張家妍」一角，獲提名《萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳女主角」。

TVB頒獎禮2025丨李施嬅被批評戀愛腦

李施嬅近年因接拍《新聞女王》系列劇集，在內地人氣上升。雖然事業得意，但她的感情路卻是波折重重，近日更因與前未婚夫車崇健一同出演內地真人騷《再見愛人5》而引發網民熱議，被批評「戀愛腦」。

相關閱讀：李施嬅聞「我喜歡小孩」面有難色 擔心「喪偶式湊B」決斬纜車崇健

TVB頒獎禮2025丨李施嬅家道中落

現年44歲的李施嬅，出身於富裕家庭，父親曾經營電腦公司，家住九肚山獨立屋。她7歲時隨家人移民加拿大多倫多，並在當地名牌學府多倫多大學主修會計，是圈中有名的高學歷才女。2003年，她回港參選香港小姐，獲得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」獎項後入行，但2004年其父生意失敗，李父欠下1.2億元巨債導致破產，讓她一夜間由富家千金變為需要為家庭分憂的落難公主，更曾為供養弟妹而經歷過一段艱苦的日子。

相關閱讀：李施嬅舊愛買樓犯大忌 繼續嘈「送樓」問題 胡蓓蔚力數車崇健：Selena好難受丨再見愛人5

TVB頒獎禮2025丨李施嬅曾於加國發展

儘管家道中落，李施嬅並未放棄，反而更努力打拼。她在無綫電視（TVB）服務多年，參演過多部膾炙人口的劇集。近年，她更衝出香港，回到加拿大發展，主演劇集《血與水》（Blood and Water）並擔任監製，更憑該劇獲得加拿大影視獎「最佳女配角」提名，在國際舞台上嶄露頭角，成績斐然。

TVB頒獎禮2025丨李施嬅婚事撻Q

李施嬅的情路亦相當崎嶇，她曾與鄧健泓有過一段廣為人知的五年情，也曾與圈外人展開姐弟戀，但都無疾而終。2021年2月，她宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）訂婚，外界以為她終覓得良緣，豈料在2025年2月，她突然宣布兩人已經分手，結束8年半的感情。

相關閱讀：再見愛人5丨李施嬅8年情復合有望？ 被前未婚夫一個暖心舉動打動 網民嘲諷：自己開心就好

TVB頒獎禮2025丨李施嬅遭批「戀愛腦」

分手後，李施嬅與前未婚夫車崇健一同登上內地情感真人騷《再見愛人5》，在節目中剖白分手原因。李施嬅在節目中透露，男方在籌備婚禮上態度消極，對她的關心及陪伴亦不足，坦言對方「愛工作比愛我更多」，讓她心灰意冷，最終決定忍痛分手。節目播出後，車崇健的種種表現引來網民猛烈批評。然而，在其中一集，李施嬅因心疼前度成為眾矢之的，竟選擇「不分手」，此舉令大批網民感到震驚和不解，紛紛留言批評她「戀愛腦」，認為她過於心軟，更勸她不要復合。儘管外界議論紛紛，李施嬅與車崇健的關係似乎在節目中有緩和跡象，未來發展仍是未知之數。

相關閱讀：李施嬅揭分手主因「一男一女」瞓在自己床上 車崇健要求工人隱瞞：我都不能原諒自己