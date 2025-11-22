再見愛人5丨李施嬅8年情復合有望？ 被前未婚夫一個暖心舉動打動 網民嘲諷：自己開心就好

44歲的李施嬅（Selena）最近與前未婚夫車崇健（Anson）一同亮相內地綜藝節目《再見愛人5》，將昔日情侶的矛盾與情感糾葛搬上螢幕，引發廣泛關注。 節目中，李施嬅揭露分手內幕外，更大方分享自己的感情觀，表示不抗拒相親，並認為分手後仍能與前度做朋友。最近一集中，李施嬅更被車崇健打動選擇「不分手」，震驚大批網民。

李施嬅與舊愛關係好

李施嬅與車崇健今年初宣布結束長達8年半的感情，婚事告吹，當時震驚不少人。在《再見愛人5》中，李施嬅淚訴分手原因，直指在2022年因免疫系統問題，獨自面對四次眼部手術期間，車崇健全程缺席，令她倍感孤單。在節目中談及「分手後還能否做朋友？」的話題，李施嬅認為「再見亦是朋友」，與舊愛關係良好。

李施嬅指兩個人能夠相愛，已是難得的緣份，即使最後分開，也應該珍惜這段關係，繼續做朋友。李施嬅更以自身為例，與前男友、即好友胡杏兒的丈夫李乘德（Philip）分手後，二人依然是朋友，而且自己是對方三個兒子的契媽，印證「再見亦是朋友」的可能。

李施嬅單身不愁寂寞

回復單身的李施嬅，坦言不抗拒相睇，而身邊的朋友都為她的感情事著急，不時為她安排飯局。李施嬅認為相睇是一個直接且有效率的交友方式，即使最終不能成為情侶，也能多認識一位朋友，並無壞處。

不過在最新一集節目中，李施嬅似乎被車崇健打動，在選擇「分手」、「不分手」時，第一次選擇「不分手」。李施嬅解釋車崇健在清晨送來一杯溫暖的咖啡，同時送來其用心與改變。李施嬅在車崇健的眼中看到不一樣的認真，認為是一些細微的體貼和改變。

李施嬅選擇被寸爆

但網民見到李施嬅動搖的態度，留言嘲諷：「讓他們鎖死吧」、「永遠叫不醒一個裝睡的人」、「自己的選擇，自己開心就好呀」、「想起來一句話，良言難勸該死的鬼」、「這姊們留著這樣的老公幹啥，劇本嘛」等。

