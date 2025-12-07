李施嬅舊愛買樓犯大忌 繼續嘈「送樓」問題 胡蓓蔚力數車崇健：Selena好難受丨再見愛人5

現年44歲的女星李施嬅（Selena）與健身教練前未婚夫車崇健拍拖8年，早前宣布分手，但近日竟雙雙登上內地真人騷《再見愛人》第五季，將昔日愛恨情仇大公開，引發網民討論。節目中，李施嬅重提昔日種種委屈，尤其是車崇健自作主張買樓贈她，卻弄巧成拙的「驚喜」，讓網民看得既心疼又氣憤。日前一集，李施嬅好友、「胡說八道會」成員胡蓓蔚上節目力撐姊妹，力數車崇健不是。

李施嬅爆車崇健送樓荒唐事

李施嬅早前曾在節目大爆車崇健送樓的荒唐往事，她還原那段令人啼笑皆非的對話，揭示了這份「聖誕大禮」是何等驚嚇。李施嬅說：「他說『我買了個房子』，然後我就說『你買了個房子，是我的聖誕禮物嗎？』他『是』，然後我說『在哪裡』，然後他就說在某一區，是我完全不會考慮住的一個地方。然後我就問一下那個房子，是你的名字還是我的名字呢？他說『是他的名字』。（那為甚麼是給你的？）是不是很搞笑？」這段對話讓在場嘉賓和觀眾都感到不可思議。

車崇健解釋，他自認經濟能力足以負擔，便在2020年買下該房產。他天真地以為，加設一個「高空瑜珈空間」，就能討得李施嬅歡心。然而，他事前僅帶女方看過一次，在女方明確表示不喜歡該區後，他依然故我，甚至在裝修完成後才給李施嬅一個「驚喜」。李施嬅坦言，她偏好自由度較高的租屋生活，而車崇健則傾向擁有自己的物業。男方本意是希望兩人能在週末到此度假，但這份「好意」卻給李施嬅帶來巨大壓力。

胡蓓蔚挺身而出力數車崇健

在最新一集中，李施嬅邀來好友胡蓓蔚（Paisley）為自己「撐腰」，而車崇健則找來好友兼生意夥伴趙沛源（Danny）。胡蓓蔚在節目中火力全開，直指車崇健雖然自稱是「yes man」和「sorry man」，但他的道歉總是流於表面，讓李施嬅感受不到真心誠意。她更一針見血地形容車崇健是「笨蛋」，而車崇健竟也當場承認，讓李施嬅和胡蓓蔚哭笑不得，不知該氣還是該笑。胡蓓蔚質疑，既然知道問題所在，為何拍拖8年來依然故我？車崇健將原因歸咎於工作，但李施嬅顯然不同意。

李施嬅舊愛心臟出現異常絞痛入院？

胡蓓蔚：李施嬅很難受

胡蓓蔚重提買樓事件，表示完全無法理解為何車崇健寧願與朋友討論，卻不與當時的枕邊人商量。她認為，這起事件是兩人關係的一大「危險信號」。胡蓓蔚心疼地透露：「其實她（李施嬅）很難受，但是她沒有在我們面前發你的脾氣，她消化了，然後才告訴我們。」她表示，李施嬅其實願意共同負擔房貸，但車崇健卻堅持要獨自承擔，完全忽略了女方的感受和兩人應有的溝通。胡蓓蔚指，兩人分手的根本原因在於缺乏有效的溝通。車崇健也承認自己做錯許多事，深感內疚。

