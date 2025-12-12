Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李施嬅聞「我喜歡小孩」面有難色 擔心「喪偶式湊B」決斬纜車崇健

影視圈
更新時間：20:45 2025-12-12 HKT
發佈時間：20:45 2025-12-12 HKT

李施嬅與前未婚夫健身教練車崇健，早前參加內地綜藝節目《再見愛人5》，嘗試透過互動及真心對話挽回8年情，但節目中，接連揭示車崇健的極差態度。

李施嬅吐苦水

近期播出的一集節目中，當嘉賓問到李施嬅、車崇健喜不喜歡小孩子時，車崇健表現得好開心，「我喜歡小孩！」李施嬅面有難色，並稱：「之前也想過想要小孩，但覺得如果我有小孩……我知道所有東西都要我去管，我去安排，我會很累。」

李施嬅透露兩人有過生小孩子的打算，經深入討論後終打消念頭，她說：「有了小孩我肯定崩潰了，我肯定會沒有了自己，然後全是投入在裡面，沒有自己的事業！我最後就不太想要了。」車崇健有許多壞習慣，屢勸不改，有網民笑指假若李施嬅誕下孩子，她根本就是「喪偶式帶孩子」。在2022年，李施嬅眼部接受4次手術，不過車崇健全程缺席，甚至連求婚的鑽戒的款式，亦不是她的心水。聽到女方的指控，車崇健自責道：「8年後我才知道，傷了她這麼深。」

