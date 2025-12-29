陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與傳聞有10億元身家的「彩豐行」老闆楊振源（Benny）拍拖八年，近日驚傳分手。早前有網民發現兩人鮮有公開互動，就連楊振源生日、聖誕節聚會等重要節日，陳庭欣都未有現身，引發外界揣測。陳庭欣今日（29日）出席活動，承認與楊振源已分手。

陳庭欣：因了解而分手

陳庭欣今日於尖沙咀出席活動時，親證與楊振源已分手兩、三個月。她表示，兩人是和平分手，不涉及第三者：「因了解而分手」，透露與前男友仍然是朋友關係。

陳庭欣戀楊振源屢傳婚訊

回顧兩人的戀情，陳庭欣自與楊振源拍拖後，生活品質三級跳，更搬入豪宅，被外界冠上「十億女友」的稱號。兩人過去不時在社交平台放閃，陳庭欣亦多次出面力挺男友，感情看似穩定。楊振源是本土護膚品牌「彩豐行」老闆，在港澳地區擁有近30間分店，被指身家豐厚。但陳庭欣曾澄清一直想找機會解釋，男友的身家並不如外界所傳的那麼多，希望大家不要再誤會。

然而，甜蜜的戀情最終仍不敵時間的考驗。早前已有報導指兩人感情生變，除了楊振源的生日會不見陳庭欣蹤影，連聖誕節也各自度過，如今陳庭欣正式宣布分手，讓外界不用再「估估吓」。