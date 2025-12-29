陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
更新時間：16:06 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:06 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:06 2025-12-29 HKT
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與傳聞有10億元身家的「彩豐行」老闆楊振源（Benny）拍拖八年，近日驚傳分手。早前有網民發現兩人鮮有公開互動，就連楊振源生日、聖誕節聚會等重要節日，陳庭欣都未有現身，引發外界揣測。陳庭欣今日（29日）出席活動，承認與楊振源已分手。
陳庭欣：因了解而分手
陳庭欣今日於尖沙咀出席活動時，親證與楊振源已分手兩、三個月。她表示，兩人是和平分手，不涉及第三者：「因了解而分手」，透露與前男友仍然是朋友關係。
相關閱讀：「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
陳庭欣戀楊振源屢傳婚訊
回顧兩人的戀情，陳庭欣自與楊振源拍拖後，生活品質三級跳，更搬入豪宅，被外界冠上「十億女友」的稱號。兩人過去不時在社交平台放閃，陳庭欣亦多次出面力挺男友，感情看似穩定。楊振源是本土護膚品牌「彩豐行」老闆，在港澳地區擁有近30間分店，被指身家豐厚。但陳庭欣曾澄清一直想找機會解釋，男友的身家並不如外界所傳的那麼多，希望大家不要再誤會。
相關閱讀：陳庭欣被封「TVB新一代Job后」仍逼港鐵 擁富貴男友進駐九肚山豪宅 冇戴口罩悠然自得好貼地
然而，甜蜜的戀情最終仍不敵時間的考驗。早前已有報導指兩人感情生變，除了楊振源的生日會不見陳庭欣蹤影，連聖誕節也各自度過，如今陳庭欣正式宣布分手，讓外界不用再「估估吓」。
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
2025-12-28 16:00 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT