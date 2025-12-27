「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5

現年38歲的前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖8年，多年來雙方一直恩愛，早已到了同居階段，雖然近年屢傳婚訊，不過陳庭欣一直否認，日前出席活動更曾說：「結婚暫時唔喺我人生top 5入面住，唔係而家要諗嘅嘢，就係到咗個情況就會，暫時focus落去工作。

楊振源生日女友陳庭欣不見影

雖然陳庭欣唔恨做人妻，不過二人感情似乎有變，除了楊振源曾跟女友陳庭欣於九龍站豪宅天璽日鑽璽的愛巢豪宅被租出外，有網民發現陳庭欣與男友鮮有合體，近日楊振源的生日，身為女友的陳庭欣不見影，連聖誕節都未有一同慶祝。

前香港小姐冠軍陳庭欣與楊振源相戀多年，感情一直備受矚目，皆因陳庭欣的生活亦越來越富貴，由公屋進駐男友位於九肚山的豪宅，更不時在IG大晒豪宅和Hermès手袋，衣食住行都變得行頭十足。陳庭欣還經常以「老闆娘」姿態為男友的生意撐場，雖然二人早已有「老夫老妻」的感覺，不過遲遲未有結婚消息，在今年陳庭欣的38歲生日時，被問有否驚喜時，她坦言與男友對結婚計劃有共識，暫時仍沒有這打算。

楊振源早年曾跟女友陳庭欣在九龍站豪宅天璽日鑽璽高層一單位住，2021年搬至沙田九肚山澐灃一幢洋房，但近日位於郁九龍站豪宅的被租出，當時已經有網民擔心感情有變，其後陳庭欣自貼坐地鐵出入的相片，突傳出二人感情有變。日前楊振源在社交平貼上慶祝生日的相片，當中分別有家人、好友與及公司同事輪流慶祝，但偏偏不見陳庭欣的芳踪，甚至外遊亦只有楊振源一人。在剛去的聖誕節，陳庭欣亦未有與男友慶祝，反而與張彥博等好友度過，而且神情相當落漠。

