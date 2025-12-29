陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子

2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）今日（29日）宣布與拍拖8年的「彩豐行」老闆楊振源（Benny）和平分手。隨著兩人分道揚鑣，這位常被冠上「十億富商」稱號的筍盤，其背景及發跡史再度成為外界焦點。

楊振源屋邨出身創美容王國

現年47歲的楊振源，並非出身於富裕家庭。他在屯門的公共屋邨長大，早年曾當地盤工人。19歲那年，他毅然接手父母的化妝品生意，從此踏入美容行業。據楊振源早年受訪，他透露當時對化妝品研發產生濃厚興趣，透過自學及不斷試驗，一手包辦公司近九成的產品研發。1995年，楊振源與母親共同創立本土護膚品牌「彩豐行」，品牌標榜「香港製造」，並自設廠房，成為全港首間獲GMP認證的廠房。

創業初期，為了維持產品的性價比，楊振源堅持「平價路線」，選擇在租金較低的樓上舖開店，並將節省下來的成本回饋給消費者。憑藉親民的價格和不俗的品質，「彩豐行」成功打響名堂，業務蒸蒸日上，至今在港澳地區已擁有近30間分店。

楊振源「十億身家」之謎

隨著生意越做越大，楊振源的身家水漲船高。他曾被冠以「十億富商」的稱號，出入以名車代步，並持有多個豪宅及工廈單位，有指物業估值近兩億港元。不過，陳庭欣在拍拖期間曾公開澄清，表示男友的身家並不如外界所傳的那麼誇張，希望外界不要誤會。

楊振源前妻是芭蕾舞教師

在與陳庭欣交往前，楊振源曾有一段婚姻，與芭蕾舞教師前妻Macy，育有兩子。離婚後，他的感情生活亦相當精彩，曾與藝人孫慧雪及劉依靜傳出緋聞。2018年，楊振源與陳庭欣公開戀情，兩人不時在IG高調放閃。在長達八年的感情中，即使男方曾傳出與金髮女子出海的緋聞，陳庭欣當時亦選擇投下信任一票。如今兩人「因了解而分開」，令不少網民驚訝。

