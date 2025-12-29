佘詩曼遭幕後人苦纏狂轟：庸才、瘋子 離奇被公審引港台網民圍觀 發爛渣原因曝光

三屆視后佘詩曼近年憑藉劇集《新聞女王》及《新聞女王2》人氣再度急升，令她成為影視作品的搶手貨。昨日（12日），一名自稱台灣編劇的網民「吳洛」在社交平台Threads上，公開發文公審佘詩曼及其團隊，指責對方在收到其劇本後「已讀不回」，長達38天毫無音訊，事件引發港台兩地網民熱議。

編劇怒斥佘詩曼團隊是庸才

該名為「吳洛」的編劇在Threads上連續發文，表示自己於11月20日向佘詩曼團隊寄出名為《慟‧動》的原創劇本，但至今整整38天，音訊全無。他認為，佘詩曼團隊的沉默，對於影視圈是極大的諷刺。吳洛在文中措辭激烈，怒斥：「我現在確信，你們不僅是庸才，更是一群無視藝術價值的瘋子。」他上傳了多張截圖作為「證據」，包括他發送給佘詩曼官方IG的私訊，以及多封寄往不同信箱的郵件，證明自己曾多次嘗試聯繫。

他在文中對佘詩曼團隊喊話：「你們以為憑藉流量就能抹滅真相？既然你們沒膽量承認失職，那我也會用我的方式，確保這份『一個月的沉默』連同劇本的重量，最終會呈現在佘小姐面前。」他認為自己作為創作者，理應得到最基本的尊重，並要求一個公平的對待。

網民一面倒力撐佘詩曼

然而，這場公審並未替吳洛贏得同情，反而引來大量網民的圍觀和批評。留言區幾乎一面倒地支持佘詩曼，並反過來質問吳洛。許多網民直言：「我一開始想說佘是誰，後來發現是佘詩曼…不是啊，你誰啊？為甚麼他們要回覆你？」質疑他是否有權要求回覆。不少人指出，藝人工作室沒有義務回覆主動投稿，這是行業常態，「大把創作人投稿／自薦都無下文嫁啦，一日幾百個email仲得閒reply你咩？」更有網民比喻：「好似interview fail咗，間公司都唔會同你講返。」普遍認為吳洛的行為是情緒勒索，不應將未獲回覆的挫敗感轉化為公開攻擊，甚至有人覺得他的行為荒謬。

風向逆轉編劇急「滅火」

在遭到網民猛烈抨擊後，吳洛再度發文，態度明顯軟化。他表示自己承認情緒可能偏激，但本意是出於對佘詩曼的尊重和欣賞，不希望她錯過好作品。他解釋，採取激烈手段是因為正常渠道得不到回應，並強調「我核心尊且敬愛心中的前輩」，最後更呼籲大家不要去攻擊佘詩曼，「最後希望大家不要去打擾佘詩曼，她是最無辜的，謝謝。」儘管吳洛試圖為自己辯解，但多數網民並不買帳，認為他的行為已經對佘詩曼及其團隊造成困擾。

