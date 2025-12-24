Yahoo全年搜尋人氣榜2025丨TVB小生上榜大戰姜濤 佘詩曼主演《新聞女王2》輸給一節目

雅虎香港Yahoo昨日（23日）公布「Yahoo全年搜尋人氣榜」，2025年演藝圈有多位知名人士離世，消息震驚娛樂圈，在「十大熱搜娛樂人物」中，曾經連續4年登上冠軍的姜濤，今年終於「退位」，榜首前四位均為今年不幸病逝或離世的藝人，分別為大S徐熙媛、方大同、金賽綸和許紹雄。

《女神配對計劃》力壓《新聞女王2》登榜首

而電視劇/節目方面，TVB劇集及綜藝在排名中佔了九位，真人騷《女神配對計劃》力壓熱爆全城的劇集《新聞女王2》成為榜首，《巨塔之后》、《刑偵12》、《奪命提示》、《執法者們》、《東張西望》及《金式森林》亦榜上有名。

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜娛樂人物」排行榜

方大同與大S驟逝震驚娛樂圈

台灣歌影視三棲明星、於經典台劇《流星花園》飾演「杉菜」的大S徐熙媛於2月2日遊日期間驟逝，終年48歲。華語歌壇製作多首金曲的唱作歌手方大同於2月21日離世，終年41歲。二人猝逝的消息震驚全球華語娛樂圈，其後大S的各種低調善行陸續曝光、方大同工作室公布繼續其音樂繪本計劃，令他們二人的名字繼續成為香港人的搜尋對象，分別登上本年度「十大熱搜娛樂人物」排行榜的首兩位。排名第三、第四位的皆為本年離世的演員，分別是韓國演員「金賽綸」與資深綠葉演員「許紹雄」。年僅24歲的金賽綸死後，被通訊調查社爆出與同公司韓流頂級演員金秀賢的戀情，指女方於交往時並未成年，金秀賢亦被爆未為金賽綸提供事業與財政上的協助，以至其自殺身亡，觸發金秀賢事業全面崩盤。男團MIRROR成員人氣王「姜濤」守住第五位。Threads活躍用戶且經常以風趣回應回覆網民的宣萱位列第六，人氣橫跨多個世代，一時無兩。曾於《三生三世十里桃花》飾演四海八荒第一美男子「白真」的「于朧朦」離奇墮樓死亡，終年37歲，成為十大熱搜娛樂人物第七位。相隔20年於啟德體育園主場館再開演唱會的謝霆鋒，與及成為主場館舉行演唱會「第一人」的英倫天團「Coldplay」分别登上排行榜第八、第九位。TVB藝人曾展望於《女神配對計劃》當中的暖男表現以及其七品道士資格吸引觀眾關注，成功殺入十大。

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜電影」排行榜

《哪吒之魔童降世》榮登十大電影榜首

《哪吒之魔童降世》創下中國票房逾50億人民幣紀錄，電影續集《哪吒之魔童鬧海》完美承接其氣勢，未上映已獲得海量關注與討論，憑由大年初一上映起計長達153日的超長放映期，創下逾154億人民幣票房，話題不斷榮登榜首。日本大熱動漫作品《鬼滅之刃》最終篇章「無限城」以電影三部曲形式上映，第一部於8月上映時成為焦點，吸引大批內地粉絲專門來港觀賞，並引發觀眾cosplay故事角色入場，氣氛熾熱登上排行榜第二名，連同第五名《世外》，共計三套動畫電影上榜。被香港觀眾封為「都市傳說」級別的兩套電影，由麥浚龍主創兼執導的《風林火山》雲集一眾香港巨星，包括已神隱多年的金城武，電影熱度自康城影展作全球首映後衝上高峰，公映後褒貶不一的討論繼續燃點聲勢。另一套由經典電視劇《尋秦記》原班人馬衍生的同名電影，自年中開始上映風聲不斷，加上主角之一林峯以角色身份接拍廣告，極速為話題加熱，電影現訂於12月31日上映，成為罕有「未上映，先上榜」的電影作品。《風林火山》以及《尋秦記》分別登上第三、第六名。荷里活男神演員畢彼特及湯告魯斯分別主演的《F1》、「職業特工隊」系列第八集大結局《職業特工隊：最終清算》成為唯二上榜的荷里活作品，排名第四及第七。

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜本地電視劇／串流平台劇集及節目」排行榜

爆冷跑出的TVB戀綜節目《女神配對計劃》播出以來話題不斷，觀眾見證一眾女藝員與男藝員或素人的戀情發展，為一眾CP帶來人氣爆發的機會，更令節目成為本榜之首，成功打敗一眾劇集以及今年排名第九位的收視王牌《東張西望》。由視后佘詩曼率領原班人馬演出的《新聞女王2》打破續集魔咒，新聞行業加權鬥隱秘繼續奏效，登上排行榜第二位。不停添食的唱歌比賽《中年好聲音3》支持度不減，排名第三。陳偉霆、趙露思主演的愛情劇《許我耀眼》憑相愛相殺設定以及趙露思本人與經理人公司的爭議熱度衝上第四位，成為排名最高陸劇。十大排名當中， TVB或其相關出品佔據九項。

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜歌曲」排行榜

《KPop獵魔女團》話題十足

NETFLIX動畫電影作品《KPop獵魔女團》的兩首歌曲，一舉奪得熱搜歌曲排行榜第一、第二位！被稱為最難翻唱的高音神曲《Golden》能夠成為第一名，全因其超高難度，幾乎全球不同地區歌手都努力挑戰cover放上個人平台，展現實力，推動《Golden》流行全球。另一首同樣成為全球大熱cover歌曲的《Soda Pop》，則因為簡單又魔性的舞步而爆紅。一難一易，完美互補，兩首歌長期佔據短影音平台，登上冠亞軍。排名第三的Gareth.T《用背脊唱情歌》以及第四的馬天佑《我們什麼都不是》均憑極佳行銷方法創出極高討論度。Gareth.T 召集逾50位赤膊男士用背脊寫上歌詞，於旺角鬧市商場作宣傳，場面震撼。馬天佑長達數月馬拉松式邀請港台藝人及歌手合唱《我們什麼都不是》並於社交平台發佈，成功以續航能力極強的宣傳方法成為討論話題。