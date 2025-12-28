50歲佘詩曼激罕挑戰性感尺度  Deep V戰衣中門大開直落肚臍  身材火辣仍有少女味

現年50歲的「最強視后」佘詩曼（阿佘），自憑藉劇集《新聞女王》中「Man 姐」一角再度爆紅，演藝事業推向新高峰後，一舉一動都成為全城焦點。向來以專業優雅形象示人的阿佘，近日罕有地在社交平台發放一輯超性感美照，其火辣程度隨即引發網民暴動，激讚她「靚到核爆」！

佘詩曼「靚到核爆」

在這輯令人驚艷的照片中，佘詩曼身穿一套米白色的蕾絲高級訂製禮服，設計極盡巧思與膽識。最震撼眼球的，莫過於胸前「中門大開」的超Deep V剪裁，領口誇張地一直深陷至近肚臍位置，將她保養得宜的均勻身材和姣好身段表露無遺。一條精緻的垂墜長頸鏈，巧妙地點綴在胸前，隨著身體線條延伸，不僅沒有絲毫俗氣，反而更添幾分雍容華貴，將性感與高貴感完美融合。

相關閱讀：佘詩曼上海食飯被偷拍警覺性強 反應意想不到見真實人品 穿緊身上衣盡現曲線如少女

佘詩曼透視白滑長腿

禮服下半身採用了輕盈的透視材質，讓她一雙招牌的白滑長腿在走動間若隱若現，舉手投足都散發出致命的吸引力。在近鏡特寫下，佘詩曼的肌膚依然緊緻無瑕，絲毫看不出歲月留下的痕跡，完全不像已經半百之齡，其「凍齡女王」的稱號絕非浪得虛名。

佘詩曼被讚世一美魔女

阿佘亦為這輯美照配文：「溫柔的蕾絲是我今晚的鎧甲，享受美妙的夜晚，赴一場藝術之約」，展現出她脫下「Man 姐」戰袍後，溫柔嫵媚的另一面。照片一出，立即震撼全網，不少網民驚嘆阿佘的狀態竟比許多輕女星更佳，紛紛留言大讚：「阿佘靚到核爆，邊到似 50 歲？」、「這身材說是少女我都信！」、「世一美魔女！太美了！」更有劇迷引用劇中角色稱讚：「Man 姐魅力四射，時尚優雅。」大家一致認為，佘詩曼無論是身材、臉蛋還是氣質，都處於巔峰狀態，這份在50歲依然能駕馭性感，並將其昇華為高級感的自信與美麗，實在非常難得。

相關閱讀：許紹雄女兒終走出陰霾 傷感過後為亡父好好活下去 佘詩曼守承諾照顧契媽一家