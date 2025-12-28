Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

50歲佘詩曼激罕挑戰性感尺度  Deep V戰衣中門大開直落肚臍  身材火辣仍有少女味

影視圈
更新時間：11:00 2025-12-28 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-28 HKT

現年50歲的「最強視后」佘詩曼（阿佘），自憑藉劇集《新聞女王》中「Man 姐」一角再度爆紅，演藝事業推向新高峰後，一舉一動都成為全城焦點。向來以專業優雅形象示人的阿佘，近日罕有地在社交平台發放一輯超性感美照，其火辣程度隨即引發網民暴動，激讚她「靚到核爆」！

佘詩曼「靚到核爆」

在這輯令人驚艷的照片中，佘詩曼身穿一套米白色的蕾絲高級訂製禮服，設計極盡巧思與膽識。最震撼眼球的，莫過於胸前「中門大開」的超Deep V剪裁，領口誇張地一直深陷至近肚臍位置，將她保養得宜的均勻身材和姣好身段表露無遺。一條精緻的垂墜長頸鏈，巧妙地點綴在胸前，隨著身體線條延伸，不僅沒有絲毫俗氣，反而更添幾分雍容華貴，將性感與高貴感完美融合。

相關閱讀：佘詩曼上海食飯被偷拍警覺性強  反應意想不到見真實人品  穿緊身上衣盡現曲線如少女

佘詩曼透視白滑長腿

禮服下半身採用了輕盈的透視材質，讓她一雙招牌的白滑長腿在走動間若隱若現，舉手投足都散發出致命的吸引力。在近鏡特寫下，佘詩曼的肌膚依然緊緻無瑕，絲毫看不出歲月留下的痕跡，完全不像已經半百之齡，其「凍齡女王」的稱號絕非浪得虛名。

佘詩曼被讚世一美魔女

阿佘亦為這輯美照配文：「溫柔的蕾絲是我今晚的鎧甲，享受美妙的夜晚，赴一場藝術之約」，展現出她脫下「Man 姐」戰袍後，溫柔嫵媚的另一面。照片一出，立即震撼全網，不少網民驚嘆阿佘的狀態竟比許多輕女星更佳，紛紛留言大讚：「阿佘靚到核爆，邊到似 50 歲？」、「這身材說是少女我都信！」、「世一美魔女！太美了！」更有劇迷引用劇中角色稱讚：「Man 姐魅力四射，時尚優雅。」大家一致認為，佘詩曼無論是身材、臉蛋還是氣質，都處於巔峰狀態，這份在50歲依然能駕馭性感，並將其昇華為高級感的自信與美麗，實在非常難得。

相關閱讀：許紹雄女兒終走出陰霾 傷感過後為亡父好好活下去 佘詩曼守承諾照顧契媽一家

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
16小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
17小時前
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
2025-12-27 11:00 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
11小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
2025-12-27 10:00 HKT
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
16小時前
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債 被法院「限制消費」 認經濟能力不足無力償還
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債  被法院「限制消費」  認經濟能力不足無力償還
影視圈
12小時前
飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
飲食
21小時前
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
影視圈
16小時前
專家分析長者性需求被忽視。中新社
高齡HIV︱北京8旬翁與保母發生性關係染病 專家：長者性需求被忽視
即時中國
2025-12-27 11:35 HKT