許紹雄女兒終走出陰霾 傷感過後為亡父好好活下去 佘詩曼守承諾照顧契媽一家

影視圈
更新時間：14:02 2025-12-27 HKT
發佈時間：14:02 2025-12-27 HKT

「Benz雄」許紹雄今日10月因癌病逝，許紹雄是圈中出名的「廿四孝老竇」，對獨生女兒許惠菁（Charmaine）一直寵愛有加，對於爸爸的離世，許惠菁當然悲痛莫名，但她曾表示：「雖然仍然好難接受呢份突然其來嘅傷痛，但我哋會努力重新站起來。」

今年冬至聖誕對許惠菁而言是難過一年

今年的冬至和聖誕，對許惠菁而言，絕對是難過的一年，她在冬至當日曾表示：「今年有啲唔同，心情有啲複雜。」不過仍希望大家團團圓圓健健康康：「珍惜身邊人。」昨日（26日）許惠菁在IG限時動態貼上一張合照，終再現歡顏。

相關閱讀：許紹雄女兒強忍哀傷憔悴照流出 辦妥亡父後事首露面 面對喪父及「背叛」受雙重打擊

許惠菁與媽媽為許紹雄好好活下去

許惠菁完成爸爸許紹雄的後事，與媽媽龍嬿為許紹雄好好活下去，努力走出陰霾，昨日許惠菁在IG限時動態貼上一張合照，終再現歡顏。相中許惠菁與契姐佘詩曼笑得很溫馨，經歷過後，雖然許紹雄已經不在身邊，但關係依舊不變，佘詩曼亦曾說：「雖然他現在不在了，但我們應該繼承他的積極、樂觀的性格。雖然是非常傷感，但我們也要積極的往前走，因為我知道他想我們開開心心的活下去。老竇！雖然我很想你，但我不會再哭了。我會想你的，我永遠都會很開心，也會照顧你的家人。」

佘詩曼許惠菁的感情亦很好

佘詩曼又曾指事情發生後許紹雄太太曾問她「會否因老竇不在而不理她們」：「我話你唔好傻啦。當一些事情發生的時候，你就會覺得會想很多其他傻嘢，呢啲時間係好需要支持，心情是需要一段時間去平復，始終是一個很大的損失，會溝通、傾偈、安慰、慰問。」佘詩曼和許惠菁的感情亦很好，早年許惠菁從新加坡回流返港開餐廳，佘詩曼亦有到場支持並打卡為契女宣傳。

相關閱讀：許紹雄設靈｜許惠菁哽咽未圓亡父抱孫夢感遺憾 悲嘆不夠時間孝順 承諾照顧媽媽以他為榮

