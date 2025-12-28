小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出

55歲的前商台DJ小儀（阮小儀）近日宣布結婚，一張與老公拖手、戴上婚戒的照片成為全城熱話。由於小儀至今都未公布老公身份，因此引起網民熱烈猜男方身份。今日（28日）有網民分析小儀上載到IG的照片，可見男方手上戴著的手錶，與小儀的緋聞舊拍檔金剛極為相似，引發網民熱議，新郎哥莫非就是金剛？

小儀老公身上線索與金剛吻合？

事源有網民將小儀的公布婚訊照，與金剛的照片作對比，發帖稱：「好肯定小儀同金剛結婚 隻手同隻錶matched，恭喜」。該網民指照片中男士的手形及佩戴的黑色手錶，都與金剛甚為相似。此番言論一出，立即引來大量網民討論。

小儀曾被傳力追金剛

小儀與金剛因合作主持《街坊廚神》系列而深入民心，更一度傳出緋聞。當年曾有報導指小儀力追金剛，但金剛在接受訪問時曾笑著否認，稱兩人僅是「心靈上係好朋友」，更開玩笑說：「雖然我個人好，但唔夠佛心。」他表示小儀是「凍齡女神」，自己不敢高攀，並強調兩人並非對方喜歡的類型。

網民提出三大疑點

正當該網民認定小儀與金剛修成正果之際，其他網民卻提出了不少疑點。有人指出，男方佩戴的手錶款式（疑似G-Shock）非常普遍：「周街都係」，不能單憑手錶就認定是金剛。更有眼利的網民比較手部細節：「呢隻男人手感覺老過金剛好多」、「金剛手指粗好多和有肉好多」，認為並非金剛本人。

此外，考慮到金剛過往的女友均是性感尤物，也讓部分網民對他與小儀的組合抱持懷疑態度。隨後，更有網民上載一張小儀曾在IG分享過的聚會照，可見小儀與另一位男士坐在一起，並留言：「會唔會係呢個啊？」，令事件更加撲朔迷離，質疑這位男士被懷疑可能才是新郎的「真身」。

